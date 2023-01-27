蔡總統期許陳建仁「溫暖堅韌」新閣揆發布全文一次看

蔡英文總統今天在總統府宣布，由前副總統陳建仁接棒行政院長蘇貞昌組成新內閣。蔡總統表示，對新內閣有四大期許，包括「階段性盤整防疫措施」、「社會體系總檢討」、「持續提升國家基礎建設」與「持續推動六大核心關鍵產業」。

蔡總統致詞全文如下：

蘇貞昌院長、即將接任行政院長的陳建仁前副總統，總統府李大維秘書長、各位媒體朋友、各位收看網路直播的國人同胞，大家好，新年快樂。

我還記得四年前，當我宣布由蘇院長接任行政院長時，他在這裡說，他會帶著團隊捲起袖子，對一輩子堅持的信念做出成績。

我非常感謝蘇院長，在四年前最艱難的時刻扛下重擔。這四年當中，我們有三年多的時間，籠罩在全球百年大疫當中，而全球的政經情勢，也正歷經重大的轉變；同時，我們也遭逢了極端氣候所帶來的百年大旱。

這四年來每當面對艱困的時刻，蘇院長都是支持國家穩定的關鍵力量。在他帶領行政團隊全力以赴，全體國人同胞共同努力下，我們守住了非洲豬瘟的防線，也穩住了疫情，更確保了民生用水。

我們不只挺過來了，還維持了經濟穩定成長、維持了正常生活。這幾年的台灣，成為國際社會肯定、民主夥伴支持的焦點。

這四年來，每當面對困難的決策，蘇院長總是支持我的最大力量。無論是婚姻平權法案，到進一步開放美豬、美牛、日本食品的進口，一直到兵役制度的改革，蘇院長總是支持我；他說，執政要堅持理想，為了國家，正確的事就要做，壓力再大都要頂下來。

這四年來，蘇院長更是推動台灣進步的重要力量。過去幾十年做不到的「班班有冷氣」，蘇院長一年多就做到了；本來需要十年的屏鵝公路纜線地下化工程，蘇院長半年就做到了；等待了四十年的環島鐵路電氣化，蘇院長也完成了南迴鐵路的最後一哩路。

加薪、減稅、增福利，政府歲計賸餘還能夠連續四年突破一千億。蘇院長總是化不可能為可能，過去做不到的，蘇院長都做到了。

四年來，蘇院長帶領的行政團隊，就是「有政府、會做事」。我對蘇院長充滿了感激。從接任的那一刻起，蘇院長忍辱負重，任勞、任怨、任謗，用他的魄力、執行力、意志力撐起了行政團隊。

他總是站在第一線，幫我扛住許多壓力，讓我有更多的力量專注於外交、國防、兩岸的事務，為台灣打下更堅韌的基礎，為台灣撐出更大的國際空間。

蘇院長有一句名言說，「人生的劇本是寫好的，但沒有辦法偷看，只能全力以赴」。

四年前，他孑然一身而來；現在，為台灣留下更多、更好的建設，在選後他幾度向我請辭，選擇離開。

他用每一天為國家所做的努力，寫下他人生的劇本；而我相信，台灣的歷史也會為他寫下重要的篇章。蘇貞昌就是最有魄力、最有執行力、最會做事的行政院長。

很多民眾都向我表達，希望蘇院長能夠留下來繼續一起打拚；但是，再精采的劇本也要翻到下一個篇章。

蘇院長已經完成了關鍵的歷史使命，縱然有再多的不捨和感激，我還是尊重這位我最敬重的政治前輩的決定。

蘇院長已經帶領行政團隊，讓台灣一步一步，穩健地走出疫情的陰霾。而接下來，我決定邀請陳建仁前副總統，來接任行政院長的工作；而且，在蘇院長打下的堅實基礎上，邁向後疫情時代的復甦，同時讓台灣下一個世代的國民生活、基礎建設、科技發展，邁向新的階段。

我要感謝大仁哥，二十年前台灣面臨SARS疫情嚴峻之際，他挺身而出；二十年後，在台灣面臨國際政經變局的挑戰當下，他再次挺身而出。大仁哥總是在國家最需要的時候，捨己為國，願做地上的鹽，成就台灣的光。

各位國人同胞，我們執政已經邁入第七年，歷經重重的挑戰。但是，關關難過關關過。內閣團隊一棒接一棒，一起走過改革轉型的艱苦，也打下國家發展的基礎；但就像我元旦所說的，2023年會是一個充滿挑戰的一年。

面對接踵而來的新挑戰，國家要長治久安，未來的一年是關鍵中的關鍵。我期許新的內閣團隊，是個「溫暖堅韌」的內閣，而陳前副總統的溫暖、無私、奉獻，正是當前疫後社會療癒、照顧人民生活、團結建設國家，最合適的行政院長人選。

我也期許新的內閣團隊，持續完成四大任務：

第一，階段性盤整各項防疫措施，讓國民生活朝向更開放、更正常化的方向前進。我們不但要讓受到疫情衝擊的社會能夠療癒復原，更要持續穩健邁向疫後復甦的新生活。

第二，進行社會照顧體系總檢討。無論是從育兒到長照，從租屋族到房貸族，從學貸壓力到缺工問題，再到掃毒、掃黑、反詐騙等攸關國民生活的照顧措施，行政團隊必須持續進行檢討。

面對全球經濟變局和國際通膨影響，我們要減壓人民的負擔、安定社會民心，更要全方位、更貼心的照顧人民生活。

第三，持續提升國家基礎建設。我們要全面性的完善農漁村的基礎環境建設，確保農漁民的生計、提升農產品的競爭力。

同時，我們也要強化台灣中小企業的體質，協助傳統產業升級再造，達到低碳化、智慧化、模組化的目標。我們要為台灣下一個十年的農村生活和產業發展，奠定更前瞻、更堅韌的里程碑。

第四、要持續推進六大核心戰略產業，鞏固台灣在全球供應鏈的關鍵地位。在持續建構「韌性經濟」的同時，我們更期許新任的陳建仁院長，以他的科學專業，在既有的六大核心戰略產業基礎上，除了鞏固台灣的半導體產業優勢外，更要為台灣下一個世代的科技研發實力，打造更有競爭力的體質。

我們要讓台灣，鞏固在全球供應鏈的關鍵地位，並且維持產業發展的永續動能，以及整體經濟的安全和穩定。

最後，我還是再一次要向蘇院長說，蘇院長辛苦了，這四年來，蘇院長挑的擔子有多重，我最了解。我也相信，在守護台灣的路上，我們將繼續並肩同行。

就像四年前蘇院長在這裡，引用英國前首相邱吉爾的名言，「勝利並非終點，失敗也非末日」。各位國人同胞，面對變局和挑戰，我們不會悲觀地看到困難，而是要從困難中掌握契機。我對陳建仁院長有信心，執政團隊會繼續奉獻苦幹和汗水，照顧人民、建設國家、守護台灣。