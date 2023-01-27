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新舊閣揆交棒 蘇貞昌大聲送4字、陳建仁鞠躬回「有你台灣真好」

陳建仁：政府應更體察民意 常存謙卑的心

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡英文總統（中）今天牽著行政院長蘇貞昌（左）與準閣揆前副總統陳建仁（右）的手一起合影。記者潘俊宏／攝影
蔡英文總統（中）今天牽著行政院長蘇貞昌（左）與準閣揆前副總統陳建仁（右）的手一起合影。記者潘俊宏／攝影

蔡英文總統今天在總統府宣布，由前副總統陳建仁接棒行政院長蘇貞昌組成新內閣。陳建仁表示，經常提醒自己要存公義、好憐憫，常存謙卑的心，台灣在疫情後的復甦期間，面對國內外許多嚴峻挑戰，政府應該更體察民意、重視溝通，並善用經濟及財政實力，讓育兒家庭、弱勢者的生活得到溫暖照顧；未來讓台灣成為2300萬人幸福生活、團結共好的國家，是新內閣團隊最重要的使命。

陳建仁指出，台灣在蔡英文領導的6年多期間，不管在經濟實力或國際地位，都站上歷史上的新高點，並推動很多結構性改革與社會經濟發展，讓台灣轉型升級，逐漸成為2300萬人心目中的理想國家，他很慶幸參與如此辛苦、光榮的過程，也很欣慰看到國家朝正確方向邁進。

陳建仁說，在蔡總統任期的最後一哩路，需要他來共同承擔，有一種義無反顧的心情。雖然非常熱愛研究工作，但每次受邀參與公共服務工作，對他而言都是意外的生命旅程，有幸生活在如此自由民主的國家，也受到這個國家的栽培，所以當國家有需要時，都非常樂於貢獻自己的專長。

陳建仁表示，全世界遭受疫情肆虐逾3年，儘管疫情期間，台灣的防疫成效或經濟成長都大多數國家好，並走過最艱難的時刻，但全體人民3年來所承受的痛苦與傷害，政府仍感到不捨，因此需要政府更多的作為引導經濟復甦，重建正常的生活。

陳建仁指出，國際情勢近期劇烈改變，例如烏俄戰爭、亞太情勢，從各層面衝擊台灣的生存發展，在如此嚴峻的時刻，在未來一年多的時間，強化台灣經濟韌性、環境韌性、社會韌性是很重要的3個目標，積極照顧人民生活，讓台灣成為2300萬人民幸福生活、團結共好的國家，是內閣最重要的使命。

陳建仁表示，未來的行政團隊除了要延續正在推動的福國利民方案，也會展開必要調整，來達成總統交付的穩健邁向疫後復甦、強化社會安全體系、提升國家基礎建設、推動6大核心戰略產業等4大任務。

陳建仁 蔡英文

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