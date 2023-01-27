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賴清德高雄岡山壽天宮祈福 對「新內閣」隻字不提

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導
副總統兼民進黨主席賴清德今天到高雄參香並發放福袋。記者陳弘逸／攝影
副總統兼民進黨主席賴清德今天到高雄參香並發放福袋。記者陳弘逸／攝影

副總統兼民進黨主席賴清德今天到高雄參香並發放福袋，首站到岡山壽天宮，一早現場就聚集熱情支持者排隊等候領取；賴清德致詞時說，來到壽天宮也有回到台南的感覺。但上午活動並未安排聯訪，媒體追問內閣改組一事，賴清德並無回應。

春節假期，賴清德到各地廟宇參香祈福，今天南下高雄，首站在岡山壽天宮向民眾拜年問好，並發放福袋，活動尚未開始，現場就有上百名支持者，排隊人龍更超過百公尺，不畏寒風到場排隊等候。

賴清德抵達後，與廟方人員與現場支持者簡單互動後，隨即進入廟內參拜；他致詞時說，過去有好幾次，準備要來壽天宮參拜，但因疫情與公務的緣故都沒能成行，今天緣分已到，如願到訪，真的相當高興。

談及地方建設，賴清德說，蔡英文總統對高雄非常重視，也相當支持，所以看得出來，這幾年高雄脫胎換骨。

賴清德說，無論是北高雄，南高雄也一樣，未來整個高雄在陳其邁帶領下，在蔡總統與他的支持，及立委團結合作，讓高雄下個階段成為帶領台灣進步的火車頭。

他還說，高雄捷運北延已到岡山，未來會到台南，而兩地是共同生活圈，福氣也會滿到厝邊，且不只帶動南台灣，也要帶動整個台灣，繼續向前走，捍衛民主和平與繁榮。

發放福袋活動，賴清德並未接受媒體聯訪，離場時，媒體追問關於內閣改組一事，他沒做出任何回應，並轉往楠梓下鹽田仁壽宮，接續其他行程。

副總統兼民進黨主席賴清德今天到高雄參香並發放福袋。記者陳弘逸／攝影
副總統兼民進黨主席賴清德今天到高雄參香並發放福袋。記者陳弘逸／攝影
副總統兼民進黨主席賴清德今天到高雄到岡山壽天宮祈福。記者陳弘逸／攝影
副總統兼民進黨主席賴清德今天到高雄到岡山壽天宮祈福。記者陳弘逸／攝影
副總統兼民進黨主席賴清德今天到高雄岡山壽天宮發放福袋，現場有上百名等待領取的民眾。記者陳弘逸／攝影
副總統兼民進黨主席賴清德今天到高雄岡山壽天宮發放福袋，現場有上百名等待領取的民眾。記者陳弘逸／攝影
副總統兼民進黨主席賴清德今天到高雄參香並發放福袋，首站到岡山壽天宮。記者陳弘逸／攝影
副總統兼民進黨主席賴清德今天到高雄參香並發放福袋，首站到岡山壽天宮。記者陳弘逸／攝影
副總統兼民進黨主席賴清德今天到高雄岡山壽天宮祈福。記者陳弘逸／攝影
副總統兼民進黨主席賴清德今天到高雄岡山壽天宮祈福。記者陳弘逸／攝影

賴清德 岡山

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