影／柯文哲與賴清德高雄拚人氣 笑說賴柯搭「有創意」

民進黨主席賴清德與民眾黨主席柯文哲今天不約而同安排高雄廟宇參拜行程。針對內閣改組問題，柯文哲老話一句，等上任再來評論，不過媒體問說有沒有機會跟賴清德搭配，柯呵呵笑之後回說，「這實在是太有創意了！」

今天是大年初六，副總統賴清德上午在高雄市長陳其邁等人陪同前往岡山區壽天宮、楠梓區仁壽宮、苓雅區關帝廟等廟宇參拜、下午轉往屏東。

柯文哲由立委張其祿及北市前副市長鄧家基陪同發送發財金，從五甲龍成宮、關帝廟到下午的左營城隍廟、啟明堂、元帝廟，一口氣安排七間廟宇參香行程。

媒體聯訪詢問新內閣人事，柯文哲表示，新內閣要上任以後做一段時間才能夠精確評估，現階段還是一樣，在野黨盡到在野監督的力量，期待他們能夠認真一點做事，不要搞一些奇奇怪怪的事情。

民進黨下屆總統呼聲高的人選賴清德今天也在高雄，外界認為是與柯文哲拚人氣。柯文哲說，他認為比這個沒有意義，高雄鄉親對他的支持度差不多，他也清楚「知名度不等於支持度」。

有人說柯文哲是最強「扶龍王」，跟誰合誰就上，民進黨要拉攏促成賴清德搭檔，如何看待此事？柯文哲表示，統計數字看得很清楚，現階段民眾黨算第三勢力，力量不足以自己當選，但可以決定誰當選，民眾黨目標是要努力成為第一大黨，不要一開始設定自己只是決定勝負的第三黨。