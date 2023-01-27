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新舊閣揆交棒 蘇貞昌大聲送4字、陳建仁鞠躬回「有你台灣真好」

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影／蔡英文介紹新內閣 期許關關難過關關過

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
總統蔡英文（中）今天牽著行政院長蘇貞昌（左）與準閣揆前副總統陳建仁（右）的手一起在媒體前合影，陳建仁與蘇貞昌會後彼此握手致意。記者潘俊宏／攝影
總統蔡英文（中）今天牽著行政院長蘇貞昌（左）與準閣揆前副總統陳建仁（右）的手一起在媒體前合影，陳建仁與蘇貞昌會後彼此握手致意。記者潘俊宏／攝影

總統府今天正式介紹新內閣，由前副總統陳建仁接下行政院長蘇貞昌位置出任閣揆，蔡英文強調已經執政七年，歷經許多閣揆的努力，即時使面對國際政經政局的多變與挑戰，相信仍會關關難過關關過。

蔡英文希望內閣團隊一棒接一棒，期許陳建仁暖男形象能帶給人民溫暖的施政，在蘇貞昌的施政基礎上繼續往前進，一起走過改革轉型的路。

陳建仁表示，過年期間面對蔡總統的徵詢時，確實因為學術研究等因素多所考慮猶豫，而且要接下蘇貞昌的棒子確實是艱難的挑戰。但是跟執政黨一路走來，從副總統到現在的閣揆職務，都是為國家人民服務，樂於承擔責任與使命。

內閣團隊副閣揆內定前桃園市長鄭文燦，政院秘書長李孟諺留任，新任內政部長內定前基隆市長林右昌，交通部長王國材留任，前交通部長林佳龍接任總統府秘書長，李大維回任海基會董事長，國安局長由外交部次長蔡明彥接任。另外傳出有3位女性閣員，經濟部長王美花、勞動部長許銘春留任，立法委員管碧玲將出任海洋委員會主委。

總統蔡英文（中）今天牽著行政院長蘇貞昌（左）與準閣揆前副總統陳建仁（右）的手一起在媒體前合影。記者潘俊宏／攝影
總統蔡英文（中）今天牽著行政院長蘇貞昌（左）與準閣揆前副總統陳建仁（右）的手一起在媒體前合影。記者潘俊宏／攝影

交通部長 蔡英文 內閣

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