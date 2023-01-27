影／蔡英文介紹新內閣 期許關關難過關關過

總統府今天正式介紹新內閣，由前副總統陳建仁接下行政院長蘇貞昌位置出任閣揆，蔡英文強調已經執政七年，歷經許多閣揆的努力，即時使面對國際政經政局的多變與挑戰，相信仍會關關難過關關過。

蔡英文希望內閣團隊一棒接一棒，期許陳建仁暖男形象能帶給人民溫暖的施政，在蘇貞昌的施政基礎上繼續往前進，一起走過改革轉型的路。

陳建仁表示，過年期間面對蔡總統的徵詢時，確實因為學術研究等因素多所考慮猶豫，而且要接下蘇貞昌的棒子確實是艱難的挑戰。但是跟執政黨一路走來，從副總統到現在的閣揆職務，都是為國家人民服務，樂於承擔責任與使命。