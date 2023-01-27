【專家之眼】強強聯盟與綠營自清

目前非綠陣營群雄並起，其實可以參考英國「影子內閣」的方式，結成廣泛的強強聯盟與藍白合的最佳「影子政府」，以期勝選。所謂「影子內閣」，就是在野黨所組成部長級一對一監督政府的專業團隊，其成員多半是國會議員，一切公開透明，更可以發揮制衡的作用，並隨時準備接班，以避免目前內閣難產的窘境。

依照各種民調顯示，郭侯配當是目前最佳的選擇，若能勝選，郭董做一任，同時讓侯市長歷練之後接棒，當可彌補後者在兩岸外交等方面的短版，而成為2028的最佳人選。

再以民調為依歸，若非綠陣營的立委可以過半，當可支持朱主席主掌行政院，必可發揮長才，前途還是無可限量。而柯P若能掌握立法院，並與泛藍政黨組織聯合政府，可以發揮的空間也不小，此種藍白合的模式也是可以深入探討。還有，趙董可依其大砲的性格主掌監察院，必可讓人耳目一新，再加上亞中兄的學者風範，若能負責考試院，當亦可大有所為。

綜上所述，目前大家可以不必只專注在總統與副總統的人選，好似零合遊戲，勝者全拿，而可將實力擴大，組成鑽石陣容，這必然需要高度的智慧與協調功力。若民眾支持，當可鼓動風潮，造成時勢。

至於綠營部分，賴清德接任之後，除有意黨內改革，在兩岸問題上仍舊原地踏步，原來「和平保台」與「抗中保台」是一回事，火山地雷就是最佳例證，民眾險些被忽悠了。

進而，綠營應該在認同問題方面清楚說明，到底大陸人是否為外國人？若是，那就應該以外交部來處理兩岸關係，若否，那就等同接受「九二共識」。同時，李白是否是我國的偉大詩人？也應有所表態。當前綠營新人新政，此乃一個自清的機會，不應繼續打迷糊仗，才是負責任的態度，祝大家新年快樂！