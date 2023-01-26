談2024總統大選 柯文哲提副手3條件：要有互補性

民眾黨YouTube頻道「踢批批開講」節目今播出初五春節特輯，民眾黨主席柯文哲談2024年總統選戰，被問到「有沒有準備好副手」？他說，現在要開始想了，指副手最好要有互補性，最好是女性、中南部、來自企業界或財經界，說「我跟黃珊珊同質性太高了」。

被問到是否擔心民眾黨在藍綠夾殺下難以存活，柯文哲表示，藍綠夾殺是一定的，指親民黨、新黨、時代力量、台聯都是成立的時候最強「然後慢慢掉」但民眾黨情況不同。

柯文哲表示，民眾黨過去三年「慢慢在爬」，關鍵是自己做事認真，遇到問題會修改，「有能力不斷進步的企業或團體才是最可怕的」，目前為止他所屬的團隊都持續變大，「但來不來得及在一年內大到攻克總統大選，我不敢講」柯說，有一點可以確認，就是民眾黨一定會變大。

柯文哲說，自己有信心2024選舉，民眾黨的立委席次會比現在的五席還多，指不分區立委要挑人，新竹市長高虹安是最好的model，經過兩年培養「可以丟下去選舉的」語畢他伸手比出「讚」的手勢。

外界聚焦國民黨「朱侯之爭」誰披藍袍出戰2024總統大選？柯文哲表示，侯友宜出戰選總統的機會成本很高，跟朱立倫不同，朱選的機會成本較低，獲利空間大，而獲利空間大小會影響打仗動力。