外交部次長蔡明彥接國安局長 立委批陳明通「拖太久」

總統府今傍晚公布新一波內閣改組人事，前交通部長林佳龍接任總統府秘書長，國安局長陳明通請辭獲准，由外交部次長蔡明彥接任。「陳明通撐得也夠久了」立院民眾黨總召邱臣遠指，陳明通任內發生論文門事件引起外界譁然和質疑，「請辭獲准是順應民意，但時間拖得有點長」。

邱臣遠表示，蔡明彥接任國安局長，可看出蔡總統現階段在人事上的安排是「尋求政局穩定」。邱指，蔡明彥曾任職海基會顧問和行政院大陸委員會諮詢委員、國家安全會議副秘書長等職，也有駐歐洲經驗，充分顯示出蔡總統在人事上的安排，現階段是尋求政局穩定，「蔡明彥的背景對國安單位來說是相對較保守的佈局」。