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內閣改組漸掀底牌 綠委賴瑞隆指「成熟且適切的布局」
內閣改組掀底牌，總統府昨證實前副總統陳建仁接任閣揆，今傍晚公布前交通部長林佳龍接任總統府秘書長、國安局長陳明通請辭，由外交部次長蔡明彥接任等人事案。
「讓陳明通休息一段時間，這陣子為了論文爭議，他也是遍體鱗傷」，民進黨立委賴瑞隆表示，外交部次長蔡明彥是國際政治和戰略研究學者，曾任國安會秘書長、國防部諮詢委員、陸委會諮詢委員等職，長期在外交、國安領域耕耘，也有駐歐的外派經驗，實務和學術歷練兼具，相信能順利勝任國安局長職務。
外傳經濟部長王美花、勞動部長許銘春等女性閣員留任，且再添一位；立委管碧玲將出任海洋委員會主委。賴瑞隆表示，女性閣員留任也是增加女性閣員比例，指許銘春做得很穩健，管碧玲出任海委會主委非常適合。
賴瑞隆表示，海洋委員會現在在高雄，管碧玲與南部關係密切，以她過去的資歷和經驗，相信能帶動海委會整體發展，由她擔任海委會主委非常適當。
賴瑞隆認為，近日公布的內閣人事案是很好且成熟的考量，不管是對中壯世代的人才培養或是未來佈局，都是適才適所適切的位置，前行政院長蘇貞昌完成階段性任務後，讓另一個會做事的團隊繼續打拚，這樣的調度和安排確實符合當前穩健的步調。
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