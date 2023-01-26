快訊

陳明通請辭 總統府證實：國安局長換蔡明彥 總統府秘書長敲定了

高盛點名4城恐重現2008房市崩盤 預警「政府接近倒債、美將陷衰退」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／遲遲不表態參選總統怕被說落跑？侯友宜回應了

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜今日赴土城慈法禪寺參拜祈福，回應2024總統大選問題。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今日赴土城慈法禪寺參拜祈福，回應2024總統大選問題。記者劉懿萱／攝影

新北市長侯友宜被視為2024總統熱門人選，卻遲遲沒有公開表態，外界認為是避免背負落跑罵名。不過台北前市長柯文哲說，侯已經在新北市13年了，可以更上一層樓。侯今回應，自己在行政體系已經工作43年，最重要是不忘初心為國家、為人民做事，且更重要的是大家不分你我、族群、黨派攜手合作，才是最大方向。

侯友宜今日赴土城慈法禪寺參拜祈福，會前受訪被問及因常北北基桃宜千萬人共好，被解讀成參選2024的總統大選？侯說，北北基共好自己4年前上任時就講過，這次內閣人事調整，鄭文燦擔任副院長、林佳龍擔任秘書長，林右昌未來可能擔任部長，都曾是北北基桃很重要的市長，相信千萬人共好、台灣共好。

侯認為，大家態度一樣，只是角色不一樣。尤其新北市在北北基桃的中間，更可以跟其他縣市一起努力共好，從新北、北北基桃共好，串起台灣共好，「不是我們該做的事嗎？」另外，傳出前副總統陳建仁答應接任閣揆，是要備戰2024，侯說每個人在角色上有不一樣功能，陳建仁當院長除恭喜以外，相信院長是以全台民眾的福祉為努力的方向，自己則是以新北市帶動北北基桃為最大的方向攜手合作。

至於，外界認為侯友宜遲遲不表態參選是為避免背負落跑罵名，但柯文哲說侯友宜已在新北市待13年，可以更上一層樓。侯友宜說，自己在行政工作體系工作將近43年，每一個角色都有不一樣的功能，最重要的是不要忘了初心，從基層就是努力為國家、為人民做事，不管在哪個角色、位置上，都要扮演這樣的態度。更重要的是，讓台灣未來每一個人不分你我、族群、黨派攜手合作，這才是最大方向。

侯友宜 柯文哲 鄭文燦 陳建仁

延伸閱讀

新內閣布局出爐 侯友宜：盼盡快調整好、為人民多做點事

影／回應陳建仁組閣、侯友宜參選總統 柯文哲這麼說...

影／柯文哲說可選總統 侯友宜：新北有責任 千萬人共好

影／吃水餃被攻擊表忠 侯友宜：平常都在吃

相關新聞

影／遲遲不表態參選總統怕被說落跑？侯友宜回應了

新北市長侯友宜被視為2024總統熱門人選，卻遲遲沒有公開表態，外界認為是避免背負落跑罵名。不過台北前市長柯文哲說，侯已經...

「糟透了」陳建仁、鄭文燦掌政院 陳麗玲批無法想像

內閣改組，新任行政院長由前副總統陳建仁接下，而外傳桃園前市長鄭文燦也將接任副閣揆，中廣董事長趙少康批評2人的組合是「不倫...

新內閣布局出爐 侯友宜：盼盡快調整好、為人民多做點事

總統府昨公布將由前副總統陳建仁組閣，新內閣人選大致底定。新北市長侯友宜今下午被問及新內閣布局，侯說盼新內閣趕快調整好、各...

備戰2024總統大選 柯文哲公布副手條件：越多越好

台灣民眾黨主席柯文哲備戰2024總統大選，柯文哲今天表示，現在要開始準備，也開始在想副手人選。他說，未來副總統人選最好要...

蔡英文今早約見 林佳龍點頭同意接府秘書長

新任行政院長將由前副總統陳建仁接任，總統府人事也將一併革新。據了解，今天早上蔡英文總統已經約見交通部前部長林佳龍，徵詢他擔任總統府秘書長的意願，林佳龍在與蔡總統商談後，同意接下任務。

侯友宜下水餃有罪 賴清德包水餃無事是何標準？

日前新北市長侯友宜在臉書中曬出自己親自下廚，幫家人煮年夜飯，其中一道餃子竟然成為農曆年假期中的政治口水戰，因為綠營側翼名嘴將水餃形容成是侯友宜向深藍表態、向中國輸誠，網友則翻出過去蔡英文、賴清德等民進黨人，過去也愛吃餃子甚至包過餃子，水餃這種平民小吃，到了綠營側翼卻成為舔中賣台的萬惡食物，究竟是誰在撕裂台灣，已經顯而易見。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。