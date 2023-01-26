影／遲遲不表態參選總統怕被說落跑？侯友宜回應了

新北市長侯友宜被視為2024總統熱門人選，卻遲遲沒有公開表態，外界認為是避免背負落跑罵名。不過台北前市長柯文哲說，侯已經在新北市13年了，可以更上一層樓。侯今回應，自己在行政體系已經工作43年，最重要是不忘初心為國家、為人民做事，且更重要的是大家不分你我、族群、黨派攜手合作，才是最大方向。

侯友宜今日赴土城慈法禪寺參拜祈福，會前受訪被問及因常北北基桃宜千萬人共好，被解讀成參選2024的總統大選？侯說，北北基共好自己4年前上任時就講過，這次內閣人事調整，鄭文燦擔任副院長、林佳龍擔任秘書長，林右昌未來可能擔任部長，都曾是北北基桃很重要的市長，相信千萬人共好、台灣共好。

侯認為，大家態度一樣，只是角色不一樣。尤其新北市在北北基桃的中間，更可以跟其他縣市一起努力共好，從新北、北北基桃共好，串起台灣共好，「不是我們該做的事嗎？」另外，傳出前副總統陳建仁答應接任閣揆，是要備戰2024，侯說每個人在角色上有不一樣功能，陳建仁當院長除恭喜以外，相信院長是以全台民眾的福祉為努力的方向，自己則是以新北市帶動北北基桃為最大的方向攜手合作。

至於，外界認為侯友宜遲遲不表態參選是為避免背負落跑罵名，但柯文哲說侯友宜已在新北市待13年，可以更上一層樓。侯友宜說，自己在行政工作體系工作將近43年，每一個角色都有不一樣的功能，最重要的是不要忘了初心，從基層就是努力為國家、為人民做事，不管在哪個角色、位置上，都要扮演這樣的態度。更重要的是，讓台灣未來每一個人不分你我、族群、黨派攜手合作，這才是最大方向。