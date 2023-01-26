新內閣布局出爐 侯友宜：盼盡快調整好、為人民多做點事

總統府昨公布將由前副總統陳建仁組閣，新內閣人選大致底定。新北市長侯友宜今下午被問及新內閣布局，侯說盼新內閣趕快調整好、各就各位，中央跟地方大家同心齊力為國為民多做一點事。至於過去對手選輸都到中央當高官，侯認為每個人擔任不一樣的職位，相信他們一定有能力做好，台灣未來會更好。

侯友宜今日下午赴土城慈法禪寺參拜，會前針對新內閣，侯說，內閣調整都予以尊重，最主要是新內閣趕快調整好穩定、各就各位，中央跟地方大家同心齊力，及早為國為民多做一點事，才是台灣的未來。侯認為，過去這段時間對內閣有很多的傳言，既然已經定了，未來新內閣、地方首長一起並肩作戰。

另外，有媒體問及希望陳建仁組閣後幫助新北什麼建設？侯說，新北很多項目資源，比其他縣市少了很多，現在又是正在往上發展的國際大都市，尤其新北捷運交通、包括托育，托老以及社會住宅，這些都需要中央地方同心齊力。

侯友宜說，新北幅員遼闊、城鄉差距，大家都能感同身受，恭喜桃園前市長鄭文燦擔任副院長、基隆前市長林右昌擔任部長，兩個都是桃園、基隆出來的市長，相對了解北北基桃需要什麼，新北市一定會跟所有中央一起合作，讓北北基桃千萬人更好。

至於過去對手選輸都到中央當高官，侯則說，不管是行政院長蘇貞昌、未來的總統府秘書長林佳龍，每個人擔任不一樣的職位都給予祝福，相信他們一定有能力做好，跟地方大家一起攜手合作，並各自把角色扮演好，大家齊心齊力為台灣做事情，台灣未來會更好。