快訊

北京現50年最低溫 江蘇-7℃滿桌酒席菜夾不動

高山症四肢無力慘被棄隊 南橫登山客求援：同行7人全走光

明寒流來襲一夜變天！9縣市低溫特報 探10度以下

新內閣布局出爐 侯友宜：盼盡快調整好、為人民多做點事

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜今日下午赴土城慈法禪寺參拜，被問及新內閣布局，侯說盼新內閣趕快調整好、各就各位，中央跟地方大家同心齊力為國為民多做一點事。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今日下午赴土城慈法禪寺參拜，被問及新內閣布局，侯說盼新內閣趕快調整好、各就各位，中央跟地方大家同心齊力為國為民多做一點事。記者劉懿萱／攝影

總統府昨公布將由前副總統陳建仁組閣，新內閣人選大致底定。新北市長侯友宜今下午被問及新內閣布局，侯說盼新內閣趕快調整好、各就各位，中央跟地方大家同心齊力為國為民多做一點事。至於過去對手選輸都到中央當高官，侯認為每個人擔任不一樣的職位，相信他們一定有能力做好，台灣未來會更好。

侯友宜今日下午赴土城慈法禪寺參拜，會前針對新內閣，侯說，內閣調整都予以尊重，最主要是新內閣趕快調整好穩定、各就各位，中央跟地方大家同心齊力，及早為國為民多做一點事，才是台灣的未來。侯認為，過去這段時間對內閣有很多的傳言，既然已經定了，未來新內閣、地方首長一起並肩作戰。

另外，有媒體問及希望陳建仁組閣後幫助新北什麼建設？侯說，新北很多項目資源，比其他縣市少了很多，現在又是正在往上發展的國際大都市，尤其新北捷運交通、包括托育，托老以及社會住宅，這些都需要中央地方同心齊力。

侯友宜說，新北幅員遼闊、城鄉差距，大家都能感同身受，恭喜桃園前市長鄭文燦擔任副院長、基隆前市長林右昌擔任部長，兩個都是桃園、基隆出來的市長，相對了解北北基桃需要什麼，新北市一定會跟所有中央一起合作，讓北北基桃千萬人更好。

至於過去對手選輸都到中央當高官，侯則說，不管是行政院長蘇貞昌、未來的總統府秘書長林佳龍，每個人擔任不一樣的職位都給予祝福，相信他們一定有能力做好，跟地方大家一起攜手合作，並各自把角色扮演好，大家齊心齊力為台灣做事情，台灣未來會更好。

內閣 侯友宜 陳建仁 鄭文燦

延伸閱讀

影／回應陳建仁組閣、侯友宜參選總統 柯文哲這麼說...

影／柯文哲說可選總統 侯友宜：新北有責任 千萬人共好

影／吃水餃被攻擊表忠 侯友宜：平常都在吃

陳建仁傳接閣揆 侯友宜表「尊重」：重要的是同心齊力

相關新聞

「糟透了」陳建仁、鄭文燦掌政院 陳麗玲批無法想像

內閣改組，新任行政院長由前副總統陳建仁接下，而外傳桃園前市長鄭文燦也將接任副閣揆，中廣董事長趙少康批評2人的組合是「不倫...

備戰2024總統大選 柯文哲公布副手條件：越多越好

台灣民眾黨主席柯文哲備戰2024總統大選，柯文哲今天表示，現在要開始準備，也開始在想副手人選。他說，未來副總統人選最好要...

新內閣布局出爐 侯友宜：盼盡快調整好為人民多做點事

總統府昨公布將由前副總統陳建仁組閣，新內閣人選大致底定。新北市長侯友宜今下午被問及新內閣布局，侯說盼新內閣趕快調整好、各...

蔡英文今早約見 林佳龍點頭同意接府秘書長

新任行政院長將由前副總統陳建仁接任，總統府人事也將一併革新。據了解，今天早上蔡英文總統已經約見交通部前部長林佳龍，徵詢他擔任總統府秘書長的意願，林佳龍在與蔡總統商談後，同意接下任務。

侯友宜下水餃有罪 賴清德包水餃無事是何標準？

日前新北市長侯友宜在臉書中曬出自己親自下廚，幫家人煮年夜飯，其中一道餃子竟然成為農曆年假期中的政治口水戰，因為綠營側翼名嘴將水餃形容成是侯友宜向深藍表態、向中國輸誠，網友則翻出過去蔡英文、賴清德等民進黨人，過去也愛吃餃子甚至包過餃子，水餃這種平民小吃，到了綠營側翼卻成為舔中賣台的萬惡食物，究竟是誰在撕裂台灣，已經顯而易見。

陳建仁接閣揆非首選？黨內人士：他是各派系都能接受人選

春節假期進入尾聲，蔡政府也即將在明日正式宣布內閣改組名單，預料將由前副總統陳建仁接任閣揆。然而，有民進黨人士指出，蔡總統原來第一首選其實並非陳建仁，但未得到對方同意，最後才決定全力說服陳建仁組閣。不過他認為，陳建仁是非常好的人選，不但是黨內各派系的最大公約數，也足以在蘇貞昌卸任之後穩住內閣人事。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。