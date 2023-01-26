聽新聞
test
0:00 / 0:00
「糟透了」陳建仁、鄭文燦掌政院 陳麗玲批無法想像
內閣改組，新任行政院長由前副總統陳建仁接下，而外傳桃園前市長鄭文燦也將接任副閣揆，中廣董事長趙少康批評2人的組合是「不倫內閣」，新黨發言人陳麗玲受訪直呼這組合「糟透了」，陳建仁過去維護浪費2億元的高端，而鄭文燦執政8年有鄭百億之稱，很難想像2人會再帶給台灣多少負債。
陳麗玲表示，陳建仁在疫情期間維護高端疫苗，儼然是高端推銷員，讓全民共同承擔浪費的2億元，現在接下行政院長一職，握有多大的預算及權力。他可以放棄科學不顧一切的維護綠營執政，做出一些不可思議的行為，難保後續持續維護綠營的綠色產業。
陳麗玲說，鄭文燦因為被新黨的游智彬檢舉台大國發所論文抄襲，因此不得已屈就當副院長，不過相信他也會是陳建仁背後黑手，管事的會是有行政經驗的鄭文燦。
陳麗玲表示，鄭文燦8年來除了被叫五星級市長，更有鄭百億之稱，過去在桃園8年不斷大撒幣，雖然有建設，卻也出現許多蚊子館及債留子孫。
陳麗玲說，桃園市長張善政現在正在對各項工程體檢，相信問題會被一一檢視。真的很難想像鄭當行政院副院長人民的日子會變成怎樣，只能說「糟透了」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言