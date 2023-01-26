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「糟透了」陳建仁、鄭文燦掌政院 陳麗玲批無法想像

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
前副總統陳建仁（右）接閣揆，副閣揆傳也將由桃園市前市長鄭文燦（左）接任，新黨發言人陳麗玲批這組合糟透了。圖／本報系資料照片
前副總統陳建仁（右）接閣揆，副閣揆傳也將由桃園市前市長鄭文燦（左）接任，新黨發言人陳麗玲批這組合糟透了。圖／本報系資料照片

內閣改組，新任行政院長由前副總統陳建仁接下，而外傳桃園前市長鄭文燦也將接任副閣揆，中廣董事長趙少康批評2人的組合是「不倫內閣」，新黨發言人陳麗玲受訪直呼這組合「糟透了」，陳建仁過去維護浪費2億元的高端，而鄭文燦執政8年有鄭百億之稱，很難想像2人會再帶給台灣多少負債。

陳麗玲表示，陳建仁在疫情期間維護高端疫苗，儼然是高端推銷員，讓全民共同承擔浪費的2億元，現在接下行政院長一職，握有多大的預算及權力。他可以放棄科學不顧一切的維護綠營執政，做出一些不可思議的行為，難保後續持續維護綠營的綠色產業。

陳麗玲說，鄭文燦因為被新黨的游智彬檢舉台大國發所論文抄襲，因此不得已屈就當副院長，不過相信他也會是陳建仁背後黑手，管事的會是有行政經驗的鄭文燦。

陳麗玲表示，鄭文燦8年來除了被叫五星級市長，更有鄭百億之稱，過去在桃園8年不斷大撒幣，雖然有建設，卻也出現許多蚊子館及債留子孫。

陳麗玲說，桃園市長張善政現在正在對各項工程體檢，相信問題會被一一檢視。真的很難想像鄭當行政院副院長人民的日子會變成怎樣，只能說「糟透了」。

新黨發言人陳麗玲（右）批陳建仁、鄭文燦掌管行政院這組合糟透了。圖／本報系資料照片
新黨發言人陳麗玲（右）批陳建仁、鄭文燦掌管行政院這組合糟透了。圖／本報系資料照片

鄭文燦 高端疫苗 陳建仁 蚊子館 論文抄襲 趙少康 新黨

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