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賴清德參拜六房媽祖、發福袋 聞問「新內閣」這樣回應
大年初五接財神，六房媽斗六大北勢紅壇今天湧入數百名信眾參拜，副總統賴清德午間也至紅壇發放新春福袋，民眾爭相在現場排隊領取；賴清德致詞時表示，2023年是台灣充滿希望的一年，強調台灣國防要預防也要加強，因為有能力保護自己安全，也就能確保兩岸之間的和平；另媒體提問針對內閣新人事的看法，賴僅笑答「謝謝，新年快樂！」隨即離去。
六房媽會理事長徐萬成、斗六大北勢紅壇值年爐主曾俊白及立法委員劉建國等人，今天上午先行抵達紅壇，副總統賴清德近午到達現場，數百信眾高喊「副總統好！新年快樂！」氣氛喜氣洋洋，熱鬧非凡。
賴清德在眾人陪同下，進入紅壇內參拜六房媽祖，隨後發放新春福袋，信眾已大排長龍等候領取「我拿到副總統的福袋了！」「謝謝副總統送來新年福氣！」不少人歡天喜地分享心情。
賴清德致詞時說，今年歲次癸卯年，「卯時」是一日之始、太陽升起的時辰，意味著充滿希望，他認為，雖然國際警示今年全球景氣可能不佳，但以新年歲次延伸解讀，2023年會是台灣充滿希望的一年，他祝福全民，事業、生意興旺大展，健康、工作順心如意。
賴清德強調，他會與劉建國及地方黨部黨公職等人堅守使命，繼續守護台灣，拚經濟、顧民生，促進台灣民主與和平，穩定社會和諧與繁榮發展，並指出，台灣一定要預防及加強國防，他說，就像身體健康不怕病毒影響，公司產品好便不怕競爭，因此國家力量「經濟好、國防強」自然有能力保護自己。
針對現場媒體提問最新內閣人事，賴清德笑答「謝謝，新年快樂！」即快步離去，前往下一個在麥寮鄉的行程。
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