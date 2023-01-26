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賴清德參拜六房媽祖、發福袋 聞問「新內閣」這樣回應

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
媒體今在六房媽斗六大北勢紅壇提問副總統賴清德針對內閣新人事看法，他僅笑答「謝謝，新年快樂！」隨即離去。記者陳苡葳／攝影
媒體今在六房媽斗六大北勢紅壇提問副總統賴清德針對內閣新人事看法，他僅笑答「謝謝，新年快樂！」隨即離去。記者陳苡葳／攝影

大年初五接財神，六房媽斗六大北勢紅壇今天湧入數百名信眾參拜，副總統賴清德午間也至紅壇發放新春福袋，民眾爭相在現場排隊領取；賴清德致詞時表示，2023年是台灣充滿希望的一年，強調台灣國防要預防也要加強，因為有能力保護自己安全，也就能確保兩岸之間的和平；另媒體提問針對內閣新人事的看法，賴僅笑答「謝謝，新年快樂！」隨即離去。

六房媽會理事長徐萬成、斗六大北勢紅壇值年爐主曾俊白及立法委員劉建國等人，今天上午先行抵達紅壇，副總統賴清德近午到達現場，數百信眾高喊「副總統好！新年快樂！」氣氛喜氣洋洋，熱鬧非凡。

賴清德在眾人陪同下，進入紅壇內參拜六房媽祖，隨後發放新春福袋，信眾已大排長龍等候領取「我拿到副總統的福袋了！」「謝謝副總統送來新年福氣！」不少人歡天喜地分享心情。

賴清德致詞時說，今年歲次癸卯年，「卯時」是一日之始、太陽升起的時辰，意味著充滿希望，他認為，雖然國際警示今年全球景氣可能不佳，但以新年歲次延伸解讀，2023年會是台灣充滿希望的一年，他祝福全民，事業、生意興旺大展，健康、工作順心如意。

賴清德強調，他會與劉建國及地方黨部黨公職等人堅守使命，繼續守護台灣，拚經濟、顧民生，促進台灣民主與和平，穩定社會和諧與繁榮發展，並指出，台灣一定要預防及加強國防，他說，就像身體健康不怕病毒影響，公司產品好便不怕競爭，因此國家力量「經濟好、國防強」自然有能力保護自己。

針對現場媒體提問最新內閣人事，賴清德笑答「謝謝，新年快樂！」即快步離去，前往下一個在麥寮鄉的行程。

大年初五接財神，六房媽斗六大北勢紅壇今天湧入數百名信眾參拜，副總統賴清德午間也至紅壇發放新春福袋，民眾爭相在現場排隊領取。記者陳苡葳／攝影
大年初五接財神，六房媽斗六大北勢紅壇今天湧入數百名信眾參拜，副總統賴清德午間也至紅壇發放新春福袋，民眾爭相在現場排隊領取。記者陳苡葳／攝影
大年初五接財神，六房媽斗六大北勢紅壇今天湧入數百名信眾參拜，副總統賴清德午間也至紅壇發放新春福袋，民眾爭相在現場排隊領取。記者陳苡葳／攝影
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