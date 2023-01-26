賴清德到雲林麥寮發紅包 用改善風飛沙比喻守護台灣

副總統賴清德今天到雲林縣麥寮拱範宮發新春紅包，賴清德說，今年全球景氣不佳，台灣也可能受影響，但癸卯年的「卯」時在早上5至7點，太陽剛升起時象徵充滿希望，盼與民眾一起勉勵，也以麥寮改善風飛沙是團結成果，比喻守護台灣土地也要同心打拼。

賴清德下午1點抵達麥寮拱範宮，立法委員劉建國、麥寮鄉長蔡長昆、東勢鄉長張健福、議員蔡永富、許留賓、張庭綺、蔡孟真等人都到場，與賴清德一起到宮中參香，並到宮前合影及致詞。

賴清德說，今年是癸卯兔年，雖然有很多國際機構說，今年全球景氣不好，台灣也可能受影響，但他以癸卯年的「卯」時在早上5至7點，是太陽剛升起的時候，是充滿希望的一年，和大家一起勉勵，祝大家生意興隆、事業成功。

賴清德也說，麥寮風飛沙有很大改善，是立委劉建國在中央大力爭取，以及代表、鄉長及議員共同提出寶貴意見，讓行政院對症下藥，這是大家共同努力成果，要用改善風飛沙的這份精神，未來團結發展麥寮建設，守護台灣這塊土地也要同心、共同打拼。