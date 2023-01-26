蔡英文今早約見 林佳龍點頭同意接府秘書長

新任行政院長將由前副總統陳建仁接任，總統府人事也將一併革新。據了解，今天早上蔡英文總統已經約見交通部前部長林佳龍，徵詢他擔任總統府秘書長的意願，林佳龍在與蔡總統商談後，同意接下任務。

林佳龍去年在蔡總統多次請託之下，代表民進黨參選新北市長，但敗給爭取連任的現任市長侯友宜，選後一直沉潛。蔡總統曾在選後約見林佳龍，詢問他對於總統府秘書長一職的看法，但林當時未同意。

隨著新內閣陸續曝光，高層對於林佳龍的位置仍沒有其他看法，還是希望他接總統府秘書長。不過，在過年期間，蔡總統未與林佳龍見面，外界卻放話不斷，因此當有消息指林佳龍可能擔任副閣揆，林自己也充滿疑問，完全無所悉。昨天總統府約林佳龍於今早和蔡總統見面，見面後，蔡總統再提希望林接任府秘書長，林佳龍終於同意接受。