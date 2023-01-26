蔡英文找陳建仁組閣 江啟臣：一種總統兼內閣的味道

前副總統陳建仁將接任閣揆，預計明日將正式宣佈，國民黨立委、前主席江啟臣今指出，強勢行政院長蘇貞昌失去民心下台，陳建仁出線，又回到2018年前組閣由蔡英文總統主導，「一種總統兼內閣的味道」。

江啟臣表示，2018年民進黨敗選後，蘇貞昌當閣揆全權主導，等於是由蘇幫蔡擋子彈，因此很多政策、作法、人事權都交給蘇貞昌，總統退居幕後，僅主導國防兩岸外交事務。

但蘇貞昌內閣四年來脫離民意，現由蔡英文總統再次親自主導，未來小英總統跟陳建仁內閣互動會更微妙，將會看到更多總統干預內閣的身影，展現總統的影響力，指導內閣政策、甚至人事佈局。

江啟臣也分析，民進黨一月十五日選出的新任主席是賴清德，蔡英文失了黨權，兩隻腳已少一隻，不能再失去另一隻，當然必須要確保行政權力可續存，因此閣揆徵選一定要挑自己人，否則沒了黨權又失了政權，就是實質跛腳，只能苦勸陳建仁接任閣揆。

江啟臣表示，現在將新閣定位為「溫暖堅韌」，並不是代表未來內閣施政方向，而是為配合陳建仁人設來定位，接下來就看閣員是否符合「溫暖堅韌」，內閣名稱還是其次，重要的還是以人民利益為優先的內閣，才是大家所期待改變的內閣。