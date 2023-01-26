內閣改組鄭文燦任副院長？張善政祝福 盼持續關心桃園

總統府明天就要發布內閣改組名單，桃園市長張善政今天上午到橫山書法藝術館欣賞當代書法展，受訪時對內閣即將改組表示給予最大的祝福，並表示鄭文燦前市長應該會出任副閣揆，希望他上任副院長後，還是對桃園持續的關心。

鄭文燦卸任前再三強調，無論未來從政與否都會關心桃園的建設，「愛桃園、挺桃園」本來就是他的DNA，所以將來不管有職務、沒職務，一樣都會關心桃園、支持桃園。

桃園市議員徐其萬指出，鄭文燦過去在桃園市長8年任內，向中央爭取包括前瞻計畫等多項重大建設的經費，無論鐵路地下化還是捷運綠線，都成功獲得中央高額的補助款，當時桃園和中央都是綠色執政，鄭文燦又深受蔡英文總統器重，對桃園的建設也成為執政黨的樣版典範，鄭文燦更因此獲得五星級市長的頭銜，每一次的施政滿意度民調都名列前茅。現在桃園換國民黨執政，張善政要向民進黨執政的行政院爭取經費，是不是能夠像鄭文燦一樣順利，獲得中央百億的建設補助，勢必成為受矚目的焦點。

徐其萬認為，如今傳出鄭文燦將接任行政院副院長，全力協助新閣揆陳建仁，按鄭文燦卸任桃園市長前的談話，理應幫張善政執政的桃園一臂之力，繼續推動桃園的重大建設，包括捷運棕線綜合規畫早日過關，還有中央增加棕線經費負擔的比率等，與「三心六線」都是延續鄭文燦對桃園建設的承諾。

桃園議會國民黨團總召梁為超指出，鄭文燦過去一直喊還現行中央統籌分配款和一般補助款的發放規定對桃園不公平，桃園創稅和財政管理都是優等生，但是這兩項重要財源卻居6都最後，一年比台北市少了200億元，差台南近90億元，8年下來差距相當可觀。鄭文燦還曾為此和議長長邱奕勝到行政院面見蘇貞昌院長，一樣沒獲得回應，如今鄭文燦接任副院長，是不是真能推動重新檢討統籌分配款、一般補助款的分配辦法，也讓桃園人拭目以待。