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避談新內閣布局！賴清德：經濟好就有力量守護國家

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
副總統賴清德大年初五上午於嘉義縣新港奉天宮參拜發紅包。記者呂慧瑜／攝影
副總統賴清德大年初五上午於嘉義縣新港奉天宮參拜發紅包。記者呂慧瑜／攝影

副總統賴清德大年初五早上首站到嘉義縣水上鄉苦竹寺參拜，隨後抵新港奉天宮參拜，未對新內閣人選表意見；他說，藉此機會向黨內前輩及鄉親表達感謝，參選黨主席結果在嘉義縣投票率、得票率皆全國最高，未來會繼承過去民主運動前輩為台灣打拚民主運動的精神，擦亮民進黨得到社會認同的兩塊招牌，並強調經濟好，就有力量守護台灣。

賴清德抵達苦竹寺見立委蔡易餘因病住院特地請假陪同參拜表達關心要蔡多修養照顧好身體；賴清德向鄉親表示，他將帶領民進黨全體和台灣力量結合在一起，來完成台灣新時代新使命，過去民進黨和台灣社會共同打拚民主進步，並轉向嘉義縣長翁章梁，稱讚翁是當年農民運動學生召集人，野百合學運的學生領袖。

賴清德說，未來會繼承過去民主運動前輩，為台灣打拚民主的精神，下階段共同守護台灣，確保台灣的民主、和平及繁榮發展。他說，民進黨全體上下一定要共同合作，把過去黨得到台灣社會認同支持的兩塊招牌「清廉勤政愛鄉土」及「綠色執政品質保證」給找回來，並且擦得亮晶晶。

賴清德指出，擦亮招牌民進黨才不會辜負台灣社會多年來支持，才有可能重新得到人民信賴，才有辦法爭取到再次為台灣人民服務的機會。他也說，翁章梁在嘉義縣的執政絕對是其中一面招牌，打趣地摸擦翁縣長手臂說，「我現在就把他擦得亮晶晶」。

賴清德抵新港奉天宮參拜；立委陳明文表示，相信副總統賴清德是台灣未來的希望，並高呼祈求媽祖保佑賴心想事成；翁章梁指出，賴清德人格特質是對從政者要求非常嚴格的人，相信賴主席絕對有辦法帶領民進黨，在敗選裡面重新跟人民站在一起。

賴清德說，新的時代民進黨要為台灣再打拚新的使命，面對地緣政治變化，極權主義的抗中對台灣的威脅，應同心協力共同打拚守護台灣這片土地的安全，並促進民主再進化，確保和平能繼續維持，更重要的是要發展經濟，讓全國人民能共享經濟發展的成果，強調「經濟好，就有力量守護我們的國家」民生顧好人民就會信賴民進黨，另指出國防要強，確保民主自由跟和平就沒問題。

副總統賴清德大年初五早上首站於嘉義縣水上鄉苦竹寺參拜發紅包。記者呂慧瑜／攝影
副總統賴清德大年初五早上首站於嘉義縣水上鄉苦竹寺參拜發紅包。記者呂慧瑜／攝影
副總統賴清德大年初五上午於嘉義縣新港奉天宮參拜發紅包。記者呂慧瑜／攝影
副總統賴清德大年初五上午於嘉義縣新港奉天宮參拜發紅包。記者呂慧瑜／攝影
副總統賴清德大年初五早上首站於嘉義縣水上鄉苦竹寺參拜發紅包，第一名蔡姓鄉親一家清晨五點半就到場排隊等候。記者呂慧瑜／攝影
副總統賴清德大年初五早上首站於嘉義縣水上鄉苦竹寺參拜發紅包，第一名蔡姓鄉親一家清晨五點半就到場排隊等候。記者呂慧瑜／攝影
副總統賴清德大年初五早上首站於嘉義縣水上鄉苦竹寺參拜發紅包。記者呂慧瑜／攝影
副總統賴清德大年初五早上首站於嘉義縣水上鄉苦竹寺參拜發紅包。記者呂慧瑜／攝影
副總統賴清德大年初五上午於嘉義縣新港奉天宮參拜，縣長翁章梁、立委陳明文、蔡易餘及新港奉天宮董事長何達煌等人陪同發紅包。記者呂慧瑜／攝影
副總統賴清德大年初五上午於嘉義縣新港奉天宮參拜，縣長翁章梁、立委陳明文、蔡易餘及新港奉天宮董事長何達煌等人陪同發紅包。記者呂慧瑜／攝影

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