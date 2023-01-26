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三寶將報到有點小緊張 取名得正？蔣萬安：會問問大兒子

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午出席光華商場數位新天地新春開市儀式受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午出席光華商場數位新天地新春開市儀式受訪。記者楊正海／攝影

台北市長蔣萬安與妻子石舫亘的第三個孩子，預產期就在1月底。台北市長蔣萬安上午出席光華商場數位新天地新春開市儀式受訪指出，這幾天有可能三寶就報到，雖然是第三個寶貝，所以就平常心，但是還是有一點小緊張。　

蔣萬安家中三位寶貝，分別是12歲的大兒子蔣得立，1歲半的二兒子蔣得宇。媒體今問蔣萬安，即將出生的三寶要取什麼名？蔣萬安說，還在跟太太討論，也會跟得立討論，也會照過去得字輩，第三個字會特別思考，看什麼樣是最符合對三寶的期待。

至於取名有沒有可能是「得正」？蔣萬安說，這是大兒子自己的發想，他是叫得立，「立正、立正」，也許第三個寶寶叫得正，但還沒有確定，等這幾天做最後的討論。

蔣萬安指出，因為是第三個寶貝，所以就平常心，但是還是有一點小緊張，因為第二個寶貝還很小，三寶要出生，還是比較擔心後續的照顧，是不是要請出神救援，阿公、阿媽幫忙，或爺爺奶奶來幫忙，會做後續安排

至於會不會去陪產？蔣萬安說，一定會控制時間陪太太，這是最重要的，當然也會盡量找出時間，在太太坐月子時候盡量抽空陪她，最重要她的身體能盡快恢復，坐好月子。

媒體也問，會不會請假陪產？蔣萬安說，主要還是抽出空檔，還是以公務為重，如果有空檔，盡量花時間陪太太。

蔣萬安 台北市長

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