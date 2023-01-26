內閣人事曝光 屏東縣長周春米肯定新執政團隊
總統府昨晚證實新內閣成員，由前副總統陳建仁、桃園市前市長鄭文燦接任正副閣揆，內政部長由基隆市前市長林右昌接任，交通部長王國材及政院秘書長李孟諺留任；屏東縣長周春米今表示，「這是一個新的階段」，期盼新執政團隊在後疫情時代，帶領台灣社會迎向嶄新光明的未來。
縣長周春米一早到麟洛鄉鄭成功廟參與「王爺奶奶」回娘家文化祭，她現場發送玉兔小紅包，祝福民眾新年快樂。對於新內閣人事異動，她表示，前副總統陳建仁長期以專業、溫暖、貼心守護台灣，相信在他的帶領下，台灣社會能在後疫情時代迎向光明的未來。
立委鍾佳濱昨晚收到消息後，在臉書發文肯定前行政院長蘇貞昌對屏東的貢獻，祝賀陳建仁接任新閣揆，對於「仁燦配」，他說，「這是一個信賴加圓融的組合」，陳建仁給人安定與信賴感，搭配鄭文燦深耕地方身段柔軟的特質，將強化整合中央地方合作關係，團結社會、振興經濟。
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