內閣人事曝光 屏東縣長周春米肯定新執政團隊

總統府昨晚證實新內閣成員，由前副總統陳建仁、桃園市前市長鄭文燦接任正副閣揆，內政部長由基隆市前市長林右昌接任，交通部長王國材及政院秘書長李孟諺留任；屏東縣長周春米今表示，「這是一個新的階段」，期盼新執政團隊在後疫情時代，帶領台灣社會迎向嶄新光明的未來。

縣長周春米一早到麟洛鄉鄭成功廟參與「王爺奶奶」回娘家文化祭，她現場發送玉兔小紅包，祝福民眾新年快樂。對於新內閣人事異動，她表示，前副總統陳建仁長期以專業、溫暖、貼心守護台灣，相信在他的帶領下，台灣社會能在後疫情時代迎向光明的未來。