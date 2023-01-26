陳建仁出任閣揆 綠委：府院黨重新磨合 新體制新氣象

前副總統陳建仁將出任閣揆，剩下一年多民進黨如何拼民意「逆轉勝」？外傳「英蘇體制」瓦解後可能重回由總統主導政策的「林全時代」，民進黨立委許智傑認為，新內閣上路後，府院黨三方要重新磨合，「新的體制會有新氣象」。

許智傑今表示，相信總統蔡英文、民進黨主席賴清德和新閣揆會一起討論、形成共識、主導政策，分工合作，且以人民為第一考量，並照顧弱勢族群，盼未來能重獲人民信任，爭取逆轉勝機會。

外傳前基隆市長林右昌接掌內政部，民進黨立委陳亭妃表示，林右昌有八年市長經驗，讓基隆大改變，相信他絕對可以勝任「第一大部」，藉過去經驗把整個台灣內政做的更好。