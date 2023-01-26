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陳建仁出任閣揆 綠委：府院黨重新磨合 新體制新氣象

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
前副總統陳建仁（右）將接任新閣揆。圖／聯合報系資料照
前副總統陳建仁（右）將接任新閣揆。圖／聯合報系資料照

前副總統陳建仁將出任閣揆，剩下一年多民進黨如何拼民意「逆轉勝」？外傳「英蘇體制」瓦解後可能重回由總統主導政策的「林全時代」，民進黨立委許智傑認為，新內閣上路後，府院黨三方要重新磨合，「新的體制會有新氣象」。

許智傑今表示，相信總統蔡英文、民進黨主席賴清德和新閣揆會一起討論、形成共識、主導政策，分工合作，且以人民為第一考量，並照顧弱勢族群，盼未來能重獲人民信任，爭取逆轉勝機會。

外傳前基隆市長林右昌接掌內政部，民進黨立委陳亭妃表示，林右昌有八年市長經驗，讓基隆大改變，相信他絕對可以勝任「第一大部」，藉過去經驗把整個台灣內政做的更好。

陳亭妃說，林右昌是六年級生，代表民進黨一棒接一棒，一代接一代，從五年級交棒到六年級的接班，是「完美、年輕、世代輪替的接班」，相信林的表現絕對能讓大家有耳目一新的感覺。

民進黨立委陳亭妃。記者陳正興／攝影
民進黨立委陳亭妃。記者陳正興／攝影

民進黨 林右昌 陳亭妃 內閣 陳建仁

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