陳建仁接閣揆 蔣萬安：希望新內閣好好解決問題

前副總統陳建仁將接任行政院長，立法院新會期2月1日開議，外界認為高端疫苗議題，可能是陳建仁的弱點。對此，台北市長蔣萬安上午出席光華商場數位新天地新春開市儀式受訪指出，高端已進入司法程序，尊重司法調查。

蔣萬安說，身為台北市長，絕對以台北市民福祉為優先考量，希望新內閣上任後中央地方一起合作，共同支持台北建設，推動台北發展。

媒體也問蔣萬安，會不會覺得新內閣是敗選者聯盟？蔣萬安說，希望新內閣以民為念，真正為人民解決問題才最重要。

至於有沒有哪些原部會首長應該換掉？新內閣可以符合人民的期待？蔣萬安指出，對新內閣還是期待以民為念，真正為人民服務，幫人民解決問題，現在面對問題非常多，希望新內閣團隊好好為人民解決問題，才是最重要。