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避談內閣布局！賴清德嘉市文財殿發小紅包 被喊「總統好」

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
副總統賴清德（左三）今天上午到嘉義市文財殿發小紅包。記者林伯驊／攝影
副總統賴清德（左三）今天上午到嘉義市文財殿發小紅包。記者林伯驊／攝影

副總統賴清德今天大年初五走訪嘉義地區廟宇，發總統府小紅包給民眾，在嘉義市文財殿的領取民眾相當踴躍，不少人直接喊「總統好」，不過賴對新內閣人事完全不回應，媒體多次喊話詢問「蔡總統徵詢內閣人選有先跟你討論嗎？」等，他未理會，停留約40分鐘離去。

賴清德約上午9點半抵達文財殿，立委王美惠、多名市議員、嘉邑行善團理事長徐文志、廟方人員陪同祭拜，賴致詞說，今天為接財神好日子，到文財殿拜年、發錢母，祝福新的一年平安順利，希望文財神保佑國泰民安、風調雨順、疫情早日結束，最重要是保庇闔家平安賺大錢。

賴清德也指出，今年歲次癸卯年，卯時是清晨5點到7點，這時間是太陽要爬起來的時候，是充滿希望的時候，雖然全球機構研究認為今年全球景氣會不好，相信卯年充滿希望的一年，只要學習兔精神和特色，很機智、很謹慎、很有技巧，面對各種問題，都能逢凶化吉，克服難關。

許多民眾排隊領賴清德發紅包，還直接喊「總統好」，並拿出手機要拍照或自拍，不過相當流暢；但賴清德準備離去時，媒體喊話問「蔡總統徵詢內閣人選有先跟你討論嗎？」「這次內閣有派系考量嗎？」「副總統可以談一下這次內閣人選嗎？」 「哪時候接到內閣人選的消息？」「有無派系考量？」賴清德都沒有任何反應，快步離去。

副總統賴清德（前排右三）今天上午到嘉義市文財殿發小紅包。記者林伯驊／攝影
副總統賴清德（前排右三）今天上午到嘉義市文財殿發小紅包。記者林伯驊／攝影
副總統賴清德（前排右五）今天上午到嘉義市文財殿發小紅包。記者林伯驊／攝影
副總統賴清德（前排右五）今天上午到嘉義市文財殿發小紅包。記者林伯驊／攝影
副總統賴清德（前排右二）今天上午到嘉義市文財殿發小紅包。記者林伯驊／攝影
副總統賴清德（前排右二）今天上午到嘉義市文財殿發小紅包。記者林伯驊／攝影
副總統賴清德（前排右四）今天上午到嘉義市文財殿發小紅包。記者林伯驊／攝影
副總統賴清德（前排右四）今天上午到嘉義市文財殿發小紅包。記者林伯驊／攝影
副總統賴清德（前排右四）今天上午到嘉義市文財殿發小紅包。記者林伯驊／攝影
副總統賴清德（前排右四）今天上午到嘉義市文財殿發小紅包。記者林伯驊／攝影
副總統賴清德（前排右三）今天上午到嘉義市文財殿發小紅包。記者林伯驊／攝影
副總統賴清德（前排右三）今天上午到嘉義市文財殿發小紅包。記者林伯驊／攝影
副總統賴清德（前排右二）今天上午到嘉義市文財殿發小紅包。記者林伯驊／攝影
副總統賴清德（前排右二）今天上午到嘉義市文財殿發小紅包。記者林伯驊／攝影
副總統賴清德（左四）今天上午到嘉義市文財殿發小紅包。記者林伯驊／攝影
副總統賴清德（左四）今天上午到嘉義市文財殿發小紅包。記者林伯驊／攝影

內閣 賴清德 紅包

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