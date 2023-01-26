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影／回應陳建仁組閣、侯友宜參選總統 柯文哲這麼說...

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
林總黨主席柯文哲到台南發送發財金受到許多民眾歡迎。記者周宗禎／攝影
林總黨主席柯文哲到台南發送發財金受到許多民眾歡迎。記者周宗禎／攝影

前副總統陳建仁、桃園市前市長鄭文燦將接任正副閣揆，民眾黨主席柯文哲今天表示「祝福他們」，希望他們上任以後認真做，然後在野黨嚴格來監督、「三個月後再看成績怎麼樣」。

柯文哲上午到台南市永康區凌霄寶殿上香、分送發財金，吸引大批民眾排隊。媒體問他對行政院正副院長「仁燦配」的看法，他起先只說「還好啦」，接著又說，很多東西他又還沒做要怎麼評論，通常要做個兩個月三個月才能看出好壞成績。

媒體問柯曾說過「侯友宜新北市長13年了可以選總統、是否在幫侯友宜解套？」柯文哲否認為侯解套。他表示，當然能做滿最好，但是他在新北市服務夠久，這個對他來講比較不是問題。

侯友宜曾喊出「千萬人共好」，媒體問這算不算表態參選總統，柯文哲說，台灣有2300萬人、100萬人這樣還不夠。

民眾黨主席柯文哲到台南發送發財金受到許多民眾歡迎。記者周宗禎／攝影
民眾黨主席柯文哲到台南發送發財金受到許多民眾歡迎。記者周宗禎／攝影
民眾黨主席柯文哲到台南發送發財金受到許多民眾歡迎。記者周宗禎／攝影
民眾黨主席柯文哲到台南發送發財金受到許多民眾歡迎。記者周宗禎／攝影
民眾黨主席柯文哲到台南發送發財金受到許多民眾歡迎。記者周宗禎／攝影
民眾黨主席柯文哲到台南發送發財金受到許多民眾歡迎。記者周宗禎／攝影
民眾黨主席柯文哲到台南發送發財金受到許多民眾歡迎。記者周宗禎／攝影
民眾黨主席柯文哲到台南發送發財金受到許多民眾歡迎。記者周宗禎／攝影
民眾黨主席柯文哲到台南發送發財金受到許多民眾歡迎。
民眾黨主席柯文哲到台南發送發財金受到許多民眾歡迎。
民眾黨主席柯文哲到台南永康凌霄寶殿參拜。記者周宗禎／攝影
民眾黨主席柯文哲到台南永康凌霄寶殿參拜。記者周宗禎／攝影
民眾黨主席柯文哲到台南發送發財金受到許多民眾歡迎。記者周宗禎／攝影
民眾黨主席柯文哲到台南發送發財金受到許多民眾歡迎。記者周宗禎／攝影

新北市長 柯文哲 侯友宜 內閣

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