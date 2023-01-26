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獨／蔡總統親視導 「T-75 SFAW特戰版班用機槍」曝光

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
蔡總統日前抵達位於高雄旗山嵩山營區的陸軍特指部特三營，聽取任務簡報及特戰部隊裝備介紹，總統府公布的照片中，蔡總統特別近距視察並接觸「T-75 SFAW特戰版班用機槍」。圖／蔡英文臉書粉專
蔡總統日前抵達位於高雄旗山嵩山營區的陸軍特指部特三營，聽取任務簡報及特戰部隊裝備介紹，總統府公布的照片中，蔡總統特別近距視察並接觸「T-75 SFAW特戰版班用機槍」。圖／蔡英文臉書粉專

蔡總統日前抵達位於高雄旗山嵩山營區的陸軍特指部特三營，聽取任務簡報及特戰部隊裝備介紹，總統府公布的照片中，蔡總統特別近距視察並接觸其中一把造型奇特的「非制式」槍枝。據透露，這把為數僅卅把的「T-75 SFAW特戰版班用機槍」，是航特部委軍備局205廠自行改裝，由陸軍特戰、兩棲部隊專用。

蔡總統日前在國安會秘書長顧立雄、副秘書長陳文政與國防部長邱國政陪同下，前往特三營進行春節慰勉。蔡總統同時觀看107年傘安事件受傷官兵秦良丰下士的拜年影片及其所撰寫「我的青春歲月」散文。而在視導部隊裝備陳展時，特別近距接觸了這型「T-75 SFAW特戰版班用機槍」。

據了解，這型T-75 SFAW特戰版班用機槍，是在有美軍訓練背景的將領主導下，專門改裝用以適應特戰部隊跳傘、機降、山地作戰、城鎮CQB任務使用，槍隻縮短原有槍管，搭配戰術滑軌、瞄具、握把兩腳架、戰鬥防火帽，更換伸縮槍托，配備100發彈鏈袋，可隨伴突擊組提供近接火力支援，功能強大。

目前這型班用機槍改裝總數約30挺，配賦於特戰營偵察排、特勤隊、兩棲營等單位。

特戰 陸軍 國安會

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