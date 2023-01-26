柯文哲今到台南拜廟 柯粉頂著寒風排隊領發財金

民眾黨主席柯文哲今天到台南展開拜廟行程，首站到祀典大天后宮，一早即有柯粉提早來排隊，期待開春拿到柯文哲親自發送的發財金。

柯文哲今天安排到台南9間廟宇參香，並發送發財金和「玉兔迎春、眾事鴻運」春聯，柯文哲致詞時表示，他祈求風調雨順，國泰民安，大年初五祝福大家身體健康，萬事如意。

祀典大天后宮一早出現排隊人龍，逾百名柯粉頂著寒風在廟埕等待領發財金和春聯。

「新年快樂！」許多支持者看到柯文哲開心恭賀，喊著「市長好」並逐一合照。有民眾則是昨天看到廟方掛起柯文哲今天要來參香的紅布條，特地早起來領發財金沾喜氣。