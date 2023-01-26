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柯文哲今到台南拜廟 柯粉頂著寒風排隊領發財金

聯合報／ 記者鄭維真／台南即時報導
民眾黨主席柯文哲（左）今天上午到台南中西區祀典大天后宮參香。記者鄭維真／攝影
民眾黨主席柯文哲（左）今天上午到台南中西區祀典大天后宮參香。記者鄭維真／攝影

民眾黨主席柯文哲今天到台南展開拜廟行程，首站到祀典大天后宮，一早即有柯粉提早來排隊，期待開春拿到柯文哲親自發送的發財金

柯文哲今天安排到台南9間廟宇參香，並發送發財金和「玉兔迎春、眾事鴻運」春聯，柯文哲致詞時表示，他祈求風調雨順，國泰民安，大年初五祝福大家身體健康，萬事如意。

祀典大天后宮一早出現排隊人龍，逾百名柯粉頂著寒風在廟埕等待領發財金和春聯。

「新年快樂！」許多支持者看到柯文哲開心恭賀，喊著「市長好」並逐一合照。有民眾則是昨天看到廟方掛起柯文哲今天要來參香的紅布條，特地早起來領發財金沾喜氣。

柯文哲今天上午安排到台南祀典大天后宮、大灣凌霄寶殿武龍宮、太子廟明直宮、關帝殿參香，下午將到四聯境普濟殿、台灣首廟天壇、永華宮、台灣府城隍廟、喜樹萬皇宮。

民眾黨主席柯文哲今天上午到台南中西區祀典大天后宮發送發財金和春聯，一早即出現排隊人龍。記者鄭維真／攝影
民眾黨主席柯文哲今天上午到台南中西區祀典大天后宮發送發財金和春聯，一早即出現排隊人龍。記者鄭維真／攝影
民眾黨主席柯文哲今天上午到台南中西區祀典大天后宮發送發財金和春聯，一早即出現排隊人龍。記者鄭維真／攝影
民眾黨主席柯文哲今天上午到台南中西區祀典大天后宮發送發財金和春聯，一早即出現排隊人龍。記者鄭維真／攝影
民眾黨主席柯文哲今天上午到台南中西區祀典大天后宮發送發財金和春聯，一早即出現排隊人龍。記者鄭維真／攝影
民眾黨主席柯文哲今天上午到台南中西區祀典大天后宮發送發財金和春聯，一早即出現排隊人龍。記者鄭維真／攝影
民眾黨主席柯文哲今天上午到台南中西區祀典大天后宮發送發財金和春聯，一早即出現排隊人龍。記者鄭維真／攝影
民眾黨主席柯文哲今天上午到台南中西區祀典大天后宮發送發財金和春聯，一早即出現排隊人龍。記者鄭維真／攝影
民眾黨主席柯文哲今天上午到台南中西區祀典大天后宮發送發財金和春聯，一早即出現排隊人龍。記者鄭維真／攝影
民眾黨主席柯文哲今天上午到台南中西區祀典大天后宮發送發財金和春聯，一早即出現排隊人龍。記者鄭維真／攝影
民眾黨主席柯文哲今天上午到台南中西區祀典大天后宮發送發財金和春聯，一早即出現排隊人龍。記者鄭維真／攝影
民眾黨主席柯文哲今天上午到台南中西區祀典大天后宮發送發財金和春聯，一早即出現排隊人龍。記者鄭維真／攝影

柯文哲 發財金 民眾黨

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