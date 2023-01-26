林右昌掌內政部外號「人肉掃地機」 親妹率先臉書恭喜

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
在基隆擔任兩屆市長8年執政的林右昌，內定接內政部長，他有城市規畫師的背景，被封為「人肉掃地機」，治理基隆有成，從黑白變彩色。記者游明煌／攝影
在基隆擔任兩屆市長8年執政的林右昌，內定接內政部長，他有城市規畫師的背景，被封為「人肉掃地機」，治理基隆有成，從黑白變彩色。記者游明煌／攝影

在基隆擔任兩屆市長8年執政的林右昌，內定接任內政部長，林右昌的妹妹林姿昨在臉書留言「恭喜我哥」，湧入大批留言恭喜。林右昌有著雙魚B的浪漫個性，城市規畫師的背景，被封「人肉掃地機」，治理基隆有成。

總統府昨晚證實前副總統陳建仁將接任新閣揆。新內閣成員，也已經有大致輪廓，包括副閣揆將由桃園市前市長鄭文燦接任、內政部長由基隆市前市長林右昌接任、交通部長王國材留任。

林右昌這次雖然輔選立委蔡適應選市長失利，但不減他施政滿意度八成的好成績。基隆市長謝國樑日前恭喜林右昌接內政部長，期待未來兩人一起合力推動基隆市升格直轄市、相關合併議題。

基隆以前長期藍執政但多吊車尾，林右昌把藍鐵板翻轉，滿意度拉到前段班，任內兩項重大建設，一是讓盼了20多年的基隆捷運有重大進展；二是完成軍港西遷，入閣傳得沸沸揚揚，如今掌內政部非交通部。

外界以「人肉掃地機」形容林右昌，他把基隆原本黑黑暗暗臭臭的城市，徹底翻天覆地大改變，從黑白變成彩色。

林右昌是幕僚世代，屬正國會系統，在游錫堃擔任民進黨黨主席時林右昌是辦公室主任，林右昌蹲點六年才選上基隆市長，從2008年他決定回基隆參選開始，歷經三戰兩敗，從市長、立委再選市長，2014年他以101010票，創民進黨基隆史上最高票當選市長。

政治幕僚多年的歷練，讓林右昌對市政規畫藍圖非常明確，一步一腳印，他做事的方法就是「花最少的錢，創造最大的效益」，成為城市改造魔術師。

游錫堃形容林右昌「執著而不放棄的韌性是創造基隆奇蹟的關鍵」。

林右昌挾基隆政績，去年也曾起心動念布局選台北市長，最後時機不對退出。曾經當過民進黨代理黨主席，與蔡英文總統關係好是其愛將，個性與作風強勢在黨內則評價兩極。

林右昌畢業於台大城鄉所，有城市規畫專業背景，自栩為城市規畫師，他改造基隆有長遠而全面的規畫，從點到線到面，不同以前亂槍打鳥，規畫爭取到的中央補助，多到令外縣市羨慕。

只要談到基隆的建設規畫，林右昌就口若懸河，拿出筆畫圖解說要這樣做、那樣做，說累了就喝一罐易開罐咖啡再繼續，以前市長室冰箱放整排咖啡，是他重要提神飲料。

林右昌出了一本書「雙魚B．理科市長 林右昌的人生進擊RPG」，描繪出他執政的堅持與浪漫。蔡總統曾形容他，只要下定決心就真的有點「盧」，會堅持到完成。這本書一上架就攻下四大排名榜銷售冠軍，讓林右昌也成為暢銷作家之列。

基隆經驗成為林右昌走向全國的踏腳石，一向低調的林右昌，掌握九分了才會說出口六分，個性保守，但行事穩健，有宏觀，地方寄予厚望，盼基隆經驗推展到全國各縣市。

在基隆擔任兩屆市長8年執政的林右昌，內定接內政部長，他有城市規畫師的背景，被封為「人肉掃地機」，治理基隆有成，從黑白變彩色。記者游明煌／攝影
在基隆擔任兩屆市長8年執政的林右昌，內定接內政部長，他有城市規畫師的背景，被封為「人肉掃地機」，治理基隆有成，從黑白變彩色。記者游明煌／攝影

林右昌 內政部

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