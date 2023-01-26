聽新聞
test
0:00 / 0:00
英系掌握內閣主導權
前副總統陳建仁將接任行政院長，前閣揆蘇貞昌過往將行政資源「一把抓」的時代將結束。未來新內閣依然會維持表面的派系平衡，但內閣風格可能回到林全及賴清德組閣的時代，也就是由蔡總統主導政策及人事。
過去四年，蘇貞昌擁有蔡總統完全授權，蘇系也在黨內獨霸，其他派系幾乎沒有插手空間。不只與蔡總統最親近的英系很難對內閣指指點點，私下也會自嘲沒位置、「加入蘇系算了」，就連以往與蘇系友好的新潮流系也曾被整頓，例如新系的自來水公司董事長魏明谷突然被撤換，蘇還對外宣布將減少政治酬庸，讓新系非常不滿。
不過，蘇的強勢其實也是蔡總統用他的原因。在2018年敗選後，蔡政府聲望跌落谷底，時任閣揆賴清德堅持請辭為民怨負責，當下亟須強勢閣揆領導，蘇因此成了不二人選。隨後蘇陪伴蔡度過2019年總統初選、2020總統大選、2021四大公投案，蘇也成為蔡鎮壓其他派系的擋箭牌，兩人各取所需，合作愈來愈緊密。
蘇在任期間，時不時就有傳聞指內閣可能改組，總統府都主動強力幫蘇辯護，強調蔡總統對蘇的重視，不過去年11月九合一敗選後，「發現金」政策再度讓改組傳言滿天飛，這次府對蘇的態度卻曖昧不明，「英蘇體制」因此瓦解。
如今英系的陳建仁即將組閣，副閣揆又由親英系的鄭文燦接任，英系等於正副閣揆全拿，勢必掌握所有行政資源，蔡總統在內閣中的角色也會增強。但回顧林全及賴清德擔任閣揆的時代，無論是「前瞻基礎建設計畫」、台大校長管中閔案等，都因為閣揆沒有辦法全權做決定，導致處理過程產生爭議，外界都非常關注陳建仁組成的內閣是否走回老路。
往後的日子，蔡總統與閣揆的關係將非常奧妙，總統是否有權無責，閣揆是否有責無權，也將再度搬上檯面討論。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言