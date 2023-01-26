經長王美花 可望留任

隨著內閣改組，財經首長去留也受到關注。然而面對今年度經濟前景不佳，知情官員透露，經濟部長王美花留任機率大，其餘包括國發會、財政部、主計總處及金管會等財經首長原則也傾將「維持現狀」，以因應國際經濟局勢變化。

行政院長蘇貞昌於19日率內閣總辭，國發會主委龔明鑫、經濟部長王美花、財政部代理部長阮清華、主計總處主計長朱澤民、金管會主委黃天牧是否留任也備受關注。

知情官員透露，面對今年俄烏戰爭、全球通膨、國際升息、中國大陸解除疫情管制後擾動等國際經濟負面訊息，已讓去年第4季無論在通膨及出口等數據都出現警訊，今年上半年經濟持續下行已可預見且不容樂觀。

因此，與其選在風雨蕩漾時抽換財經首長，新人上路還須重新熟悉、適應部會業務及面臨外部環境挑戰，還是會以現任財經首長留任現職為原則。

由於前財政部長蘇建榮已於去年12月以「借調期滿」為由請辭，目前已由原擔任政務次長阮清華擔任代理，出線呼聲高。

蔡總統20日小年夜談話指出，今年依然是充滿挑戰的一年。執政團隊會全力以赴，來積極因應疫情、全球性通膨，以及供應鏈重組的挑戰；也強調新的一年，政府會持續拚經濟、拚復甦、守主權、護和平。