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總統府證實 陳建仁組閣

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北報導
圖／經濟日報提供
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行政院長蘇貞昌於農曆年前總辭，新任閣揆人選傳出由中研院院士、前副總統陳建仁接任。總統府昨（25）日證實，蔡總統邀請陳建仁就重大國政議題交換意見，經正式徵詢後確定人選，預計明（27）日上午於總統府召開記者會正式宣布。

總統府發言人張惇涵昨補充，新任閣揆人選已立即告知蘇貞昌及副總統賴清德，也強調執政團隊目標是穩定政局、開創新局，並在農曆年節後，讓新內閣團隊迅速就位，讓各項國政無縫接軌。

據悉，蔡總統在農曆年期間與陳建仁見面，陳建仁答應接下重任。至於新內閣成員，也已經有大致輪廓，包括副閣揆將由桃園市前市長鄭文燦接任、內政部長由基隆市前市長林右昌接任、交通部長王國材留任。另行政院秘書長李孟諺留任、內政部次長陳宗彥則轉任行政院發言人。至於林佳龍，總統希望他出任總統府秘書長，負責溝通協調等任務。

據熟悉內情人士透露，陳建仁向蔡英文表達，除了以專業為基礎外，他將朝三個原則進行布局：第一、增加女性閣員；第二、閣員年輕化，培養中壯世代人才；第三、延攬地方執政或民意經驗人選，拉近中央與地方距離，讓新內閣更貼近民意。

蔡總統將在1月27日按照過去慣例舉行記者會，正式宣布新任閣揆。內閣籌組的工作交由陳建仁進行，此次新內閣據了解將以溫暖堅韌為主軸。蔡英文則將著手進行總統府及國安團隊的調整。依照規畫預計將在1月30日，蘇內閣將進行總辭，而新內閣及新國安團隊，則將在1月31日上任。

民進黨去年11月九合一大選大敗後，蘇貞昌向蔡總統請辭未獲准，但各界啟動一連串「逼宮」動作，要求內閣總辭，民進黨更思考如何在2024年總統大選前盡快組成「戰鬥內閣」喚回民心。

被點名為熱門人選的陳建仁雖然在日前受訪回應，自己最愛的是研究不是政治，他是學者不是政治人物，不用談到接任閣揆的意願，企圖中止外界耳語。但據悉蔡總統於過年期間與陳建仁再度對談，他最終願意承擔起對國家責任，接起僅剩一年四個月任期的閣揆，並在最短時間繳出成績單。

內閣 陳建仁 總統府發言人

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