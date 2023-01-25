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潘孟安出新書 揭密從政起點只有老人和狗來聽說明會

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
屏東縣前縣長潘孟安將出新書「紅色鋼鐵人」，訴說從政心路歷程。記者丘采薇／攝影
屏東縣前縣長潘孟安將出新書「紅色鋼鐵人」，訴說從政心路歷程。記者丘采薇／攝影

新內閣陸續出爐，前副總統陳建仁將接任閣揆，屬於民進黨中生代的鄭文燦將接任副閣揆、林右昌將擔任內政部長，不過另一位中生代、屏東縣前縣長潘孟安沒有入閣打算，最近他還悄悄出了新書，書名為「紅色鋼鐵人」，訴說他從政以來的心路歷程，2月將舉行新書發表會。

潘孟安在書中從他幼時開始談起，他曾因為大學聯考落榜，決定回到家鄉車城，和朋友一起合開瓦斯行，負責扛瓦斯，同時也和哥哥一起管理家裡的洋蔥田和魚塭，許多人不知道，扛瓦斯其實是他的第一份工作，而且做了一年多才停止。

書中也提及，潘孟安第一次選舉是參選車城鄉鄉民代表，其他參選人經濟實力雄厚，潘孟安的助選團則是一群難兄難弟組成，包括瓦斯工、板模工、水電工等勞工階層，一起去吃薑母鴨的時候，為省錢不能吃肉，因為肉要留著熬湯。那時的潘孟安沒有知名度，卻硬要辦說明會，全場只有一個老人和兩隻狗，還有喝醉酒的流浪漢，潘卻可以照樣講得口沫橫飛，讓他的朋友都很難忘。

書中也提及，潘孟安擔任縣長時，特別注重照顧長者，上山下海開設關懷據點，提供老人家共餐，據點從潘上任時的150個擴增到如今388個。

潘孟安說，屏東縣已經進入「高齡社會」，照顧長者是不能迴避的任務，因此希望透過各種組織舉辦不同的活動，就是要讓長輩忘記自己的年齡。隨著關懷據點普設，他開始利用午休時間去據點幫忙長輩打菜，大家一起用餐聊天，他最愛聽長者們「臭彈」，也喜歡窩在老人國裡學習長者們的生活經驗。

書中也提到，潘孟安的脾氣只要來了，就會嚇到同仁，縣府團隊都很怕辦活動，尤其是表揚大會。由於全縣性的表揚活動動輒幾個小時，只要流程出狀況，潘孟安的臉就會立刻垮下，當場發飆，甚至搶走麥克風當起主持人，不少社工員被嚇到「皮皮挫」。

書中提及，2022年母親節表揚大會，是潘孟安任內最後一次舉辦，縣府團隊在事前做足準備，以為可以安全過關。但這一次攝影師拍攝距離較遠，麥克風聲音又不夠大，導致聽力不好的長輩都聽不清楚攝影師的口令，潘孟安又當場發飆，工作人員趕快調整音箱位置，排除問題。

潘孟安說，他每次擺臭臉後，下台都非常愧疚，可是又不知如何表達，只能說一聲「辛苦了」。感謝大家包容他的急性子和壞脾氣，他強調，雖然他有時口氣不好，但一點惡意都沒有，他會檢討改進。

潘孟安 屏東縣

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