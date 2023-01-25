陳建仁任新閣揆？立委籲「高端聖騎士」先說明高端疑雲

內閣改組在即，外傳前副總統陳建仁已點頭接任行政院長。民眾黨立委陳琬惠表示，陳建仁2007年擔任國科會主委時，共同掛名的論文疑似抄襲，為此請辭；護航高端被外界譏為「高端聖騎士」。民眾期待內閣改組能帶來新氣象，她建議陳建仁在接任閣揆後，應先主動說明相關疑點和爭議點，才不會讓國人失望。

陳琬惠指，台灣行政程序混亂，漏洞百出，新內閣應趕緊檢討，提出具體解方來解決問題，例如，健保署主秘涉洩情治單位等特殊人士的敏感個資給中國，長達13年包含蔡政府6年，結果被發現港澳戶頭有10億，國安會秘書長、副秘書長、國安局長、健保署所有相關人員，唐鳳等人當時是資安政委、警政署負責資安的，「這一串肉粽，應該用處理螺螄粉的態度，加緊改進檢討」。

陳琬惠認為，蘇揆任期期間風波不斷，不管新任閣揆是誰，「領導改變的能力」將是外界對新閣揆的檢視重點。她呼籲，新內閣改組等相關人事應選擇專業人才，非政治酬庸；治理部門失能等於國家失能，即使基層公務人員再努力，若沒有一個好的上級，一樣無能為力。