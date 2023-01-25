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新內閣名單曝！陳建仁、鄭文燦組「仁燦配」 內政部長他接任

聽見愛妻委屈憂鬱 柯文哲：今晚會好好跟她撒嬌

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
台灣民眾黨主席柯文哲新春連假到各縣市發發財金。記者簡慧珍／攝影
台灣民眾黨主席柯文哲新春連假到各縣市發發財金。記者簡慧珍／攝影

民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪日前在談話節目自爆罹患憂鬱症，丈夫心思都放在工作，沒多給一點心理支持；今天柯文哲到彰化縣跑新春行程，獲知愛妻想法後，表示今晚會跟陳佩琪撒嬌。

陳佩琪日前在節目「大雲時堂」談到，選舉期間她憂鬱症發病最嚴重，每天坐立難安，本來想選後丈夫能給她一些支持，紓解憂鬱情緒，結果柯文哲檢討民眾黨選得不好，行程滿檔，給她最大支持的是台大醫院精神科醫師；她一度拭淚的說「如果真的有人為我叫屈，我真的感謝他們」。

柯文哲今天到彰化縣4座宮廟發送台灣民眾黨兔年發財金，傍晚到達永靖湳港甘澍宮，獲知陳佩琪的感慨後， 他表示，再忙，每天都會回家，今晚回家會好好跟陳佩琪撒嬌。

台灣民眾黨彰化縣黨部主任委員張雪如身為人妻，對黨主席夫人之怨，頗能感同身受。張雪如說，對妻子而言，丈夫不僅是家中支柱也是重要的精神伴侶，如果丈夫整天忙著工作，全副心力都在工作上，身體不舒服的妻子難免感到委屈。

台灣民眾黨 陳佩琪 柯文哲

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