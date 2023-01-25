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賴清德今到南投朝聖、慈善宮參香 並向鄉親賀年並拜票

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
副總統兼民進黨主席賴清德（中）今天前往南投名間鄉新街朝聖宮及南投市開臺湄洲慈善宮參香祈福，並向民眾發1元紅包福袋。圖／蔡培慧提供
副總統兼民進黨主席賴清德（中）今天前往南投名間鄉新街朝聖宮及南投市開臺湄洲慈善宮參香祈福，並向民眾發1元紅包福袋。圖／蔡培慧提供

副總統兼民進黨主席賴清德今天來到南投參香，分別前往名間鄉新街朝聖宮及南投市開臺湄洲慈善宮參香祈福外，也向民眾發1元紅包福袋，向鄉親祝賀新喜外，也不忘向民眾拜票，支持蔡培慧參加3月4日的立委補選投票，爭取延續為南投的進一步服務。

繼大年初二總統蔡英文到南投參香發福袋後，大年初四是傳統迎財神的日子，副總統賴清德今天也到名間鄉的新街朝聖宮及南投市開臺湄洲慈善宮參香祈福，立委補選參選人蔡培慧今天更陪同賴副總統一起發放1元福袋，把握機會向鄉親祝賀新喜，新的一年財源廣進、景氣大好。

副總統賴清德表示，今天是代表蔡總統到朝聖宮贈「霖雨惠澤」匾額，並前往南投市慈善宮，兩間廟宇均供奉天上聖母，盼望今年是癸卯兔年，國際經濟預測台灣2023年的景氣持續發展，兔子代表吉祥、生機蓬勃，祝福大家兔年求財得財、求利得利。

賴清德並幽默地說，兔子繁殖能力強，特別祝福南投鄉親多子多孫多福氣，更在天上聖母面前向鄉親請託支持蔡培慧「支持蔡培慧、大家賺家伙」，現場贏得滿場民眾舉手比讚；蔡培慧並表示，未來若當選將和立委羅美玲一起在國會爭取中央資源，讓名間的農產業行銷到全世界，協助企業返鄉設廠及育才留才計畫。

副總統兼民進黨主席賴清德（中）今天前往南投名間鄉新街朝聖宮及南投市開臺湄洲慈善宮參香祈福，並向民眾發1元紅包福袋。圖／蔡培慧提供
副總統兼民進黨主席賴清德（中）今天前往南投名間鄉新街朝聖宮及南投市開臺湄洲慈善宮參香祈福，並向民眾發1元紅包福袋。圖／蔡培慧提供
副總統兼民進黨主席賴清德（中）今天前往南投名間鄉新街朝聖宮及南投市開臺湄洲慈善宮參香祈福，並向民眾發1元紅包福袋。圖／蔡培慧提供
副總統兼民進黨主席賴清德（中）今天前往南投名間鄉新街朝聖宮及南投市開臺湄洲慈善宮參香祈福，並向民眾發1元紅包福袋。圖／蔡培慧提供

南投 蔡培慧 賴清德 兔年 民進黨

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