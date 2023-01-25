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美眾議長麥卡錫傳訪台 馬英九籲蔡政府「必須非常慎重」

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美眾議長麥卡錫傳訪台 馬英九籲蔡政府「必須非常慎重」

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
前總統馬英九今早到大甲鎮瀾宮發放新春紅包，對美國眾議院議長訪台一事，表達看法。圖／大甲鎮瀾宮提供
前總統馬英九今早到大甲鎮瀾宮發放新春紅包，對美國眾議院議長訪台一事，表達看法。圖／大甲鎮瀾宮提供

美國眾議院議長麥卡錫傳出春季訪台，前總統馬英九今早在大甲鎮瀾宮被媒體問到此事，他說，之前美眾議院議長裴洛西訪台時，引來中共圍台軍演，若要邀請麥卡錫，必須非常慎重。

馬英九說，麥卡錫是否訪台的訊息，尚未證實，不過上次美國前眾議院議長裴洛西訪台時，台灣民眾就持不同看法，若要邀請麥卡錫來台，需要非常慎重。

馬英九強調，上一次裴洛西來台，中共在台灣設了四個封鎖區，對台灣安全影響很大，「不是小事」，他認為政府必需要慎重。

另外媒體也問到陳建仁接任閣揆，以及美國是否會犧牲台灣等問題，馬英九只說，有聽說陳建仁要接閣揆的消息，但沒有後續表達意見，至於美國，馬英九則說，美國對台的政策，到目前為止都沒有改變。

前總統馬英九今早到大甲鎮瀾宮發放新春紅包，對美國眾議院議長訪台一事，表達看法。圖／大甲鎮瀾宮提供
前總統馬英九今早到大甲鎮瀾宮發放新春紅包，對美國眾議院議長訪台一事，表達看法。圖／大甲鎮瀾宮提供

馬英九 美國 麥卡錫 台美關係

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