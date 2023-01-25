美眾議長麥卡錫傳訪台 馬英九籲蔡政府「必須非常慎重」

農曆年前所爆發的螺螄粉之亂，讓大陸製零食在台熱銷的實情浮上檯面，因為外包裝有「中國人」的文案，再度碰觸民進黨政府恐中、厭中的玻璃心，產品被政府明令下架也不足為奇，只是這起事件，所暴露出的絕對不會是統戰這麼簡單，政府對於大陸銷台製品，採民粹式的政治指導經濟手段，格局之小令人搖頭；以此邏輯，大陸官媒在各大影音社群平台皆有帳號不定時上傳官宣素材，要不要把Youtube、Facebook等社群平台一併查禁，以免國人收看後被統戰？

2023-01-25 14:29