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傳陳建仁接閣揆他當副手？鄭文燦：總統會做最好的安排

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
鄭文燦到義民廟參香，對閣揆接任人選表示看法。記者鄭國樑／攝影
鄭文燦到義民廟參香，對閣揆接任人選表示看法。記者鄭國樑／攝影

媒體報導前副總統陳建仁已經答應接續蘇貞昌出任閣揆，桃園市前市長鄭文燦今天上午在楊家俍議員等人陪同下到平鎮褒忠祠參香時，受訪時雖未證實，但強調蔡英文總統會做最好安排，陳建仁出任閣揆是好事，相信陳的人格特質會把內閣團隊帶得很好，不過最終還是要等蔡總統定案。

鄭文燦說，閣揆的任命是總統的權力，相信蔡總統會對新的人事、布局、政策做最好的安排，也會讓經濟更好，人民獲得更多照顧提高國家的韌性。

鄭文燦強調，相信蔡英文總統選擇陳建仁接任閣揆是一件好事，陳建仁有宗教家的情懷和人格特質，也有科學家的理性，相信他能把內閣團隊帶得很好，但最後仍要等蔡總統拍板定案宣布。至於他會接任副院長？鄭文燦也以「蔡總統會在未來人事布局做最好安排」回應媒體訪問。

鄭文燦 陳建仁 蔡英文 內閣 行政院

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