聽新聞
test
0:00 / 0:00
傳陳建仁點頭接閣揆 他指3特質適任 建議「內閣三多」
外傳前副總統陳建仁點頭接任閣揆，民進黨立委許智傑今指，陳建仁有三特質，若擔任閣揆，將開啟民進黨2023年新氣象，可望努力讓民進黨重獲人民信任。
許智傑表示，陳建仁是學者出身，社會形象佳，且過去擔任許多改革組織的召集人，溝通力能強，加上外交、宗教界人脈廣，具有宗教家照顧弱勢情懷；這些都是陳的優勢和特質。
外傳桃園巿前市長鄭文燦、交通部前部長林佳龍將接任總統府秘書長和副閣揆，但職務尚未定案；許智傑表示，內閣人事規劃頗為複雜，無論有縣市長經驗的鄭文燦、林佳龍、林右昌等人入閣，或基層公務員出身的王美花、王國材等留任，甚至重返媒體界的前內政部長徐國勇「回鍋」，都尊重總統和新閣揆的安排。
許智傑建議內閣重組「三多」：多用事務官、多用女性、多用新面孔。他表示，這「三多」是人民的期待，也是大家對新內閣寄與的厚望。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言