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傳陳建仁點頭接閣揆 他指3特質適任 建議「內閣三多」

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民進黨立委許智傑。 圖／聯合報系資料照
民進黨立委許智傑。 圖／聯合報系資料照

外傳前副總統陳建仁點頭接任閣揆，民進黨立委許智傑今指，陳建仁有三特質，若擔任閣揆，將開啟民進黨2023年新氣象，可望努力讓民進黨重獲人民信任。

許智傑表示，陳建仁是學者出身，社會形象佳，且過去擔任許多改革組織的召集人，溝通力能強，加上外交、宗教界人脈廣，具有宗教家照顧弱勢情懷；這些都是陳的優勢和特質。

外傳桃園巿前市長鄭文燦、交通部前部長林佳龍將接任總統府秘書長和副閣揆，但職務尚未定案；許智傑表示，內閣人事規劃頗為複雜，無論有縣市長經驗的鄭文燦、林佳龍、林右昌等人入閣，或基層公務員出身的王美花、王國材等留任，甚至重返媒體界的前內政部長徐國勇「回鍋」，都尊重總統和新閣揆的安排。

許智傑建議內閣重組「三多」：多用事務官、多用女性、多用新面孔。他表示，這「三多」是人民的期待，也是大家對新內閣寄與的厚望。

前副總統陳建仁。 圖／聯合報系資料照
前副總統陳建仁。 圖／聯合報系資料照

許智傑 民進黨 內閣 陳建仁 行政院

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