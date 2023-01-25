新北議會綠營組打侯戰隊 卓冠廷：避免市府爛掉

去年底九合一選舉民進黨大敗，但新北議員選情未崩盤，正國會新人山田摩衣、陳乃瑜與卓冠廷都當選，三位林佳龍的龍家軍從年初審預算開始強力監督，新北市長侯友宜今說，跟新北所有議員不管哪個黨派都同心齊力。

新北市長侯友宜今上午至淡水走春，對於綠營正國會新人加入議會，他表示跟新北市所有的市議員不管是哪一個黨派都會同心齊力，面對新北市有2030的願景工程要並肩作戰、攜手合作，這一向是自己的態度，議員也是站在關心市政未來的發展都有共同目標，好好做事讓新北市政在這幾年面對更大挑戰的過程當中大家可以團結，然後挑戰2030願景。