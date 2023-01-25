馬英九今早台中發紅包 人龍綿延200公尺人氣不減
前總統馬英九今早與副總統賴清德、民眾黨主席柯文哲，都選擇造訪台中宮廟，發放新春紅包，前後到大雅永興宮及后里中社花市，不少民眾是馬粉，提早3個小時就到現場排隊，只為拿取馬的「新春小物」。
馬英九致詞時表示，他參拜媽祖時，特別祈求風調雨順颱風、疫情小，國泰民安出口、子孫多。他進一步解釋，沒有颱風會缺水，疫情小的沒關係，出口多經濟才會好，子孫多人丁才會旺。
今天是大年初四，前總統馬英九一早在立委楊瓊瓔、市議員吳呈賢、大雅區農會總幹事林國永，以及多位里長陪同下，先前往大雅永興宮，致贈香油錢，永興宮主委朱宗敏稱讚，馬前總統連續多年到大雅發紅包向鄉親拜年，感受到滿滿誠心熱情，馬除到大雅永興宮外，也到后里中社花市。
馬英九今天與立委楊瓊瓔，不約而同穿著喜氣紅外套，今天馬發放的新春小物，是馬英九辦公室自製的「九兔」久久吉祥、錢兔似錦紅包，雖然今天清晨氣溫下探，但馬的魅力仍吸引大雅、后里近千名民眾排隊，更有人提前3小時來等候，人龍綿延200多公尺，馬對民眾合影、簽名來者不拒，展現親和力與人氣。
馬英九在大雅永興宮發放1200多個「九兔」紅包袋，前後停留50分鐘，接著轉往中社花市一下車就受到民眾熱烈歡迎。
第一位排隊民眾說，他8點30分就來了，等了3個小時，拿到馬前總統的紅包討個吉利，好用一整年。
馬英九在中社花市也發了1100多個「九兔」紅包袋，接著中社花市董事長賴啟文、立委楊瓊瓔、市議員邱愛珊、后里區長賴同一，以及多位后里里長品嘗烤肉，他大讚美味好吃，接著走訪歐式花園，看到各色鬱金香迎風搖曳，稱讚絕美夢幻媲美荷蘭。
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