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影／柯文哲說可選總統 侯友宜：新北有責任 千萬人共好

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北巿長侯友宜今上午至淡水走春發福袋。記者李定宇／攝影
新北巿長侯友宜今上午至淡水走春發福袋。記者李定宇／攝影

台灣民眾黨主席柯文哲昨上節目有談到藍白合，並表示新北市長侯友宜在新北服務13年可以去選總統，侯友宜今受訪時回應說，現在是新北市長，希望帶動北北基桃宜千萬人共好。

侯友宜今天上午到淡水天元宮賞櫻發福袋，他說，台灣在心目中永遠沒有分你我，更不分族群黨派，每個人都是在這個地方成長，跟台灣的所有人是凝聚在一起，吃台灣米、喝台灣水，更何況大家都是親戚朋友，碰來碰去都是好朋友，所以根本沒有分你跟我，所以只要大家都是同心齊力、團結內部，這才是最重要讓國家發展最重要的一個力量。

對於柯文哲說侯友宜在新北服務13年可以去選總統，侯友宜則說，他現在是新北市長，希望帶動北北基桃宜千萬人共好，新北市有它的責任，讓千萬人共好、讓台灣更好，這就是現在一直想面對所有的新北市的發展，跟所有的各縣市齊心齊力往前走最重要的一個目標方向。

侯友宜表示現在是新北市長，希望帶動北北基桃宜千萬人共好。記者李定宇／攝影
侯友宜表示現在是新北市長，希望帶動北北基桃宜千萬人共好。記者李定宇／攝影

新北市長 侯友宜 柯文哲

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