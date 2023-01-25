影／吃水餃被攻擊表忠 侯友宜：平常都在吃

新北市長侯友宜日前在臉書貼出年夜飯吃水餃，卻遭攻擊是向黃復興黨部表忠攏絡深藍選民，侯友宜今上午對此表示，吃水餃就是平常的主食，也不是一定是在春節期間吃水餃，最近這幾天有空也是吃水餃。

侯友宜今天上午至淡水天元宮走春水發福袋，對於年夜飯吃水餃卻被攻擊是向黃復興黨部表忠，他說其實吃什麼不重要，重要是在過年過節，家人能夠在一起，溫馨幸福家凝聚力量，變成國家從家庭開始做起，社會大家祥和，每一個人和和睦睦、平平安安，共同面對國家的未來，從家開始做起，然後努力為國家努力做事，其實最主要是態度。