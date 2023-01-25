快訊

澳網／遭「美」女打趴 詹皓晴女雙止步8強

壟斷吧！搶著發財的「大富翁」遊戲，為何不再迷人？

下令封城5天！北韓平壤經驚傳「不明呼吸道病例激增」

陳建仁傳接閣揆 侯友宜表「尊重」：重要的是同心齊力

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市長侯友宜今上午至淡水天元宮走春發福袋。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜今上午至淡水天元宮走春發福袋。記者李定宇／攝影

行政院長蘇貞昌宣布將內閣總辭，傳出前副總統陳建仁將接任，新北市長侯友宜今上午至淡水走春，他說面對中央的內閣人事調整，都給予尊重，最重要的當內閣就定位，需要大家更能夠同心齊力，團結在一起。

侯友宜今上午至淡水走春發福袋，面對內閣改組傳由陳建仁接任，他說，更需要的是大家更能夠同心齊力，團結在一起，為中華民國、為台灣這塊土地大家同心齊力、認真打拚，讓國家能夠永續繁榮，這才是最重要的。

另外針對交通部前部長林佳龍傳出接任副閣揆，侯友宜表示其實林佳龍、交通部長，在每個工作崗位上相信也會把角色扮演好，都會給滿滿的祝福，未來每一個人在哪一個角色，每一個人角色不一樣，但是心一定是一樣的，只要大家是有心為國家、為人民做事，不但要給每一個人祝福外，也要加油打氣，大家一起合作，讓這塊土地更好。

新北市長侯友宜上午至淡水天元宮發福袋，和廟方人員合影。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜上午至淡水天元宮發福袋，和廟方人員合影。記者李定宇／攝影

內閣 新北市長 侯友宜 陳建仁

延伸閱讀

陳建仁有望接閣揆 李彥秀指缺乏這一點恐成最大致命傷

影／侯友宜初四天元宮賞櫻 民眾高喊：總統好！

影／陳建仁接閣揆？交通部長王國材：由總統府來決定

傳陳建仁點頭接任閣揆 藍委籲重視民意：改善治安資安

相關新聞

傳蔡總統農曆年期間約詢 陳建仁答應接閣揆

行政院長蘇貞昌日前請辭待命，總統府近日將宣布新閣揆人選，據悉，前副總統陳建仁可能性最高。今天傳出陳建仁已經點頭答應接任閣...

影／侯友宜初四天元宮賞櫻 民眾高喊：總統好！

新北市長侯友宜今天上午到淡水櫻花聖地天元宮賞櫻，由於北部天氣放晴，天元宮一早已有許多遊客參訪，侯友宜到達後不少民眾搶著跟...

影／陳建仁初五接閣揆？柯文哲「兩字評論」有但書

台灣民眾黨主席柯文哲今天與副總統賴清德不約而同，都選擇到台中市的廟宇參拜，對於陳建仁擔任閣揆一事，他說，先等人事確認後，...

陳建仁有望接閣揆 李彥秀指缺乏這一點恐成最大致命傷

前副總統陳建仁今天傳出已點頭接任行政院長，國民黨副秘書長、議員李彥秀表示，「這是一個不讓人意外，卻極度失望的結果」。陳建...

影／陳建仁接閣揆？交通部長王國材：由總統府來決定

交通部長王國材今天視察北區交通控制中心，對新任閣揆人選，他表示，總統府近日會決定並對外告知，他也表示，尚未被徵詢是否留任...

影／賴清德今台中發紅包提中華民國 萬和宮董座稱總統

副總統賴清德今早首站到台中萬和宮參拜，未對陳建仁點頭接閣揆一事表示意見，他說，今年是中華民國112年，虎年不如意已成過去...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。