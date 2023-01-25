陳建仁傳接閣揆 侯友宜表「尊重」：重要的是同心齊力

行政院長蘇貞昌宣布將內閣總辭，傳出前副總統陳建仁將接任，新北市長侯友宜今上午至淡水走春，他說面對中央的內閣人事調整，都給予尊重，最重要的當內閣就定位，需要大家更能夠同心齊力，團結在一起。

侯友宜今上午至淡水走春發福袋，面對內閣改組傳由陳建仁接任，他說，更需要的是大家更能夠同心齊力，團結在一起，為中華民國、為台灣這塊土地大家同心齊力、認真打拚，讓國家能夠永續繁榮，這才是最重要的。