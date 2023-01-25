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影／侯友宜初四天元宮賞櫻 民眾高喊：總統好！

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市長侯友宜今天上午到淡水櫻花聖地天元宮賞櫻。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜今天上午到淡水櫻花聖地天元宮賞櫻。記者李定宇／攝影

新北市長侯友宜今天上午到淡水櫻花聖地天元宮賞櫻，由於北部天氣放晴，天元宮一早已有許多遊客參訪，侯友宜到達後不少民眾搶著跟侯友宜握手拿福袋、也有民眾則直接高喊總統好，侯友宜則表示，今年是疫情緊繃後首個春節假期，特別來看交通狀況，也跟民眾說聲新年快樂。

侯友宜今上午抵達淡水天元宮，他說，今年是疫情緊繃後首個春節， 廟宇祈福活動多，民眾回到常態性春節期間，特地前來祈福發福袋，跟民眾一起說新春快樂平安，今大年初四特別到無極天元宮、淡水最美麗的櫻花參訪地看交通疏導，人潮車潮從南部回來到觀光地點欣賞新北風光，到天元宮參拜也欣賞櫻花，查看人潮、交通狀況，假期出來走走，看櫻花很開心。

新北市淡水區的天元宮有著粉白色、粉紅色、深粉色三種花瓣色彩的三色櫻，總是遊客的目光焦點，天元宮的「天山三色櫻」是由「台灣山櫻」與日本「寒櫻」嫁接的品種，開花時不同深淺粉紅交織而成的花景，富有層次感也十分美麗。

新北市農業局表示，建議前往賞櫻的民眾可至淡水捷運站或輕軌淡金北新(V05)站旁「福德宮」公車站搭乘賞櫻專車，上午8時由捷運淡水站發車，末班車則下午5時由天元宮發車，尖峰10-15分鐘一班車，避免塞車及找停車位的麻煩；除了賞花之外，也可以利用淡海輕軌，悠閒地遊覽青春山海線，造訪淡水老街、漁人碼頭及紅毛城等周邊景點，眼睛賞花賞飽之餘，也有口福吃地方美食、逛特色古蹟跟觀光老街。

另為鼓勵民眾體驗夜間賞櫻的不同風情，新北市景觀處規劃「新北蒔花好綻-浪漫櫻花季」夜間賞櫻活動，新春連假至1月29日止，淡水天元宮每日16:30-20:30在櫻花花海點上迷幻燈光，妝點春夜的奇幻景色，燈光映襯下的夜櫻散發著絢麗光芒，點亮夜間的櫻花林。

「2023新北蒔花好綻-浪漫櫻花季」花況網請點我

北部天氣放晴，天元宮一早已有許多遊客參訪。記者李定宇／攝影
北部天氣放晴，天元宮一早已有許多遊客參訪。記者李定宇／攝影
侯友宜到達後不少民眾搶著跟侯友宜握手拿福袋。記者李定宇／攝影
侯友宜到達後不少民眾搶著跟侯友宜握手拿福袋。記者李定宇／攝影

新北市長 櫻花季 天元宮 侯友宜

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