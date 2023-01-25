影／陳建仁初五接閣揆？柯文哲「兩字評論」有但書

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聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
台灣民眾黨主席柯文哲，今早前往台中市廟宇參拜，針對陳建仁接任閣揆發表看法。圖／台灣民眾黨提供
台灣民眾黨主席柯文哲，今早前往台中市廟宇參拜，針對陳建仁接任閣揆發表看法。圖／台灣民眾黨提供

台灣民眾黨主席柯文哲今天與副總統賴清德不約而同，都選擇到台中市的廟宇參拜，對於陳建仁擔任閣揆一事，他說，先等人事確認後，才能評論，陳建仁「人和」沒問題，但是做的好或壞，要做過才知道，現在談論太早。

柯文哲今早參拜大里、北區等3座廟宇，受訪時被問及美國眾議院議長麥卡錫規畫春節期間訪台一事，他說，美國公民有權到全世界各地旅行，台灣作為自主的國家，有人要來，不可能拒絕，需當成正常活動。中美之間，本來就有矛盾、對抗，這事反而適合去思考，中美對抗下，謀求最大利益與定位。

媒體問他對未來兩岸關係的看法？柯文哲說，中美對抗的局勢在可見的時間內無法避免，美國反中的態勢，不會改變，而且不論是共和黨或是民主黨都主張，能說是跨黨派的意見，因此仍是老話一句，台灣必需是思考自己的定位、謀求最大利益。

另外媒體也問到民眾黨與國民黨合作的可能性，柯文哲說，民眾黨的黨員結構，與國民黨、民進黨不同，若黨員結構都相同，「就直接合併就好」，現階段來說，合作可以考量，融合、合併都不可能，如何合作，要隨著時間進行去思考。

柯文哲今天上午在同黨市議員江和樹、立委邱臣遠、民眾黨台中市黨部主委郭達鴻，以及黨部幹部、黨員等人陪同下，前往台中大里振坤宮、 東區南天宮、東區樂成宮等廟宇參拜，向民眾拜年，發放黨部發財金。

台灣民眾黨主席柯文哲，今早前往台中市廟宇參拜，針對陳建仁接任閣揆發表看法。圖／台灣民眾黨提供
台灣民眾黨主席柯文哲，今早前往台中市廟宇參拜，針對陳建仁接任閣揆發表看法。圖／台灣民眾黨提供

柯文哲 台灣民眾黨 陳建仁

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