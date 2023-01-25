影／賴清德今台中發紅包提中華民國 萬和宮董座稱總統

副總統賴清德今早首站到台中萬和宮參拜，未對陳建仁點頭接閣揆一事表示意見，他說，今年是中華民國112年，虎年不如意已成過去，兔年象徵希望重生。萬和宮董事長蕭清杰稱賴為「總統」，祝福他心想事成。

副總統賴清德在春節期間，前往全台宮廟拜年，今早首站到台中萬和宮，他說，今天到萬和宮參拜有三個目的，第一就是向萬和宮的天上聖母參拜，希望疫情能夠早日結束，讓國人恢復正常生活，第二就是感謝萬和宮在2017年台南大震時的大筆善款，協助台南救災、重建，如今受影響的人民、大樓都已恢復正常生活、重建，趁新年時向萬和宮與善男信女致謝。

賴清德說，第三個目的是向國人賀年，新的一年玉兔迎春、揚眉兔氣，今年是兔年，兔子在很多國家都是象徵吉祥的動物，今年是西元2023年，中華民國112年，農曆歲次是癸卯年，而卯時是清晨5點至7點之間，正是太陽在升起之時，就是一天開始之際，今年癸卯年、兔年更是代表希望的一年，也向鄉親祝福，過去一年虎年若有不如意，都已成過去，兔年要平安、順利、家庭美滿、生意興旺、事業鴻圖大展、求財得財、求利得利、發大財。

萬和宮董事長蕭清杰在致詞時，除了向副總統賴清德致謝外，也提到賴在擔任台南市長、行政院長、副總統時，都有到萬和宮祭拜，蕭還在祝福賴心想事成時，有意無意稱呼賴清德為「總統」，也讓在場信眾鼓掌叫好。

今天上午，副總統賴清德在台中市4座廟宇參拜，第一站先到具有300年歷史的南屯區萬和宮，隨後再到中區萬春宮、北區元保宮、太平區慈興宮等廟宇，向國人拜年、發送新春小紅包，今天首站萬和宮，排隊第一名的李姓市民行動不便，坐輪椅與家人一起到萬和宮排隊，萬和宮估算，今天至少有500位民眾排隊，向賴領取新春紅包。