快訊

台男赴日泡湯遭趕回嗆惹業者報警 網驚關鍵：缺常識嗎？

上班族車廂內卡5小時求救！日本10年最強寒流導致JR列車停駛

屬兔性格安靜害羞？這些君王都屬兔 歷史上最具「皇帝命」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

傳陳建仁點頭接任閣揆 藍委籲重視民意：改善治安資安

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
前副總統陳建仁。本報資料照片
前副總統陳建仁。本報資料照片

今天傳出，前副總統陳建仁在春節期間與蔡英文總統見面，並已首肯接任閣揆。國民黨立委洪孟楷發文表示，善意提醒新閣揆應重視民意，改善治安與保護資安，才能讓人民心安，且希望陳建仁接下來能推出專業、用人唯才的政務官人選，「別只是敗選者聯盟任命或是小圈圈內找人」。

洪孟楷文中指出，千呼萬喚始出來，傳出前副總統陳建仁即將接下閣揆，新年期間還是予以肯定，畢竟國家不能一日無閣揆，呼籲應首重三安「治安、資安、人心安」，才是人民想要看到的政府。

洪孟楷表示，治安敗壞讓人民無法安居樂業，包括台南88槍案件、到柬埔寨人蛇詐騙、台灣各地發生變賣帳戶的綁票事件等，過去不曾想像會發生在台灣土地的事件如今都真實上演，行政院長蘇貞昌任內兩個月該召開一次的全國治安會報常延宕，陳建仁該把螺絲拴緊。

資安方面，洪孟楷則指出，詐騙橫行，個人資料被外流到網站上販賣，無論是駭客入侵或是公務員勾結私下販賣，都是政府不容允許的錯誤，因此保護資安要落實，不要只是政治意識形態的防範，而是真正全面保護國人個資，否則連政府高官的資料都會外流，民眾又怎能相信政府真能保護人民安全？

洪孟楷也直言，包括萊豬開放、黑心快篩進口、還稅於民無法年前發放等，過去幾年重大施政都與民心背道而馳，「追根究底就是剛愎自用」，以為只要帶風向就能強度關山，人民也許當下不講，但不代表就可以予取予求，要人心安就從重視人民的聲音開始。

洪孟楷並呼籲陳健仁，希望接下來政務官人選能用人唯才，別只是敗選者聯盟任命或是小圈圈內找人，這才是台灣2350萬人共同期望看到政府的作為。

傳出前副總統陳建仁點頭接任閣揆，國民黨立委洪孟楷呼籲，希望接下來能推出專業、用人唯才的政務官人選。本報資料照片
傳出前副總統陳建仁點頭接任閣揆，國民黨立委洪孟楷呼籲，希望接下來能推出專業、用人唯才的政務官人選。本報資料照片

洪孟楷 陳建仁 資安 行政院 內閣

延伸閱讀

過年不談接任閣揆 陳建仁：「寬恕是個神奇的天賜恩典」

陳建仁接閣揆機率高？許智傑：不排除有黑馬的可能

蔡英文天人交戰 游盈隆：陳建仁、鄭文燦組閣可能生變

蔡英文能少蘇貞昌？游淑慧曝換陳建仁下場 恐像當年的「他」

相關新聞

傳蔡總統農曆年期間約詢 陳建仁答應接閣揆

行政院長蘇貞昌日前請辭待命，總統府近日將宣布新閣揆人選，據悉，前副總統陳建仁可能性最高。今天傳出陳建仁已經點頭答應接任閣...

冷眼集／權力矛盾 考驗蔡賴關係

二○二○年總統大選期間，國民黨候選人韓國瑜曾形容，蔡英文與賴清德的搭配是「武大郎與潘金蓮蓋一條棉被」不能齊心。三年過去了...

傳陳建仁點頭接任閣揆 藍委籲重視民意：改善治安資安

今天傳出，前副總統陳建仁在春節期間與蔡英文總統見面，並已首肯接任閣揆。國民黨立委洪孟楷發文表示，善意提醒新閣揆應重視民意...

兩個太陽？ 民進黨：延續執政最大利益

自二○一九年民進黨總統初選內戰後，蔡英文總統與副總統賴清德間的「蔡賴心結」自此成了政壇上公開的秘密，一路延續至今。隨著賴...

影／賴清德今台中發紅包提中華民國 萬和宮董座稱總統

副總統賴清德今早首站到台中萬和宮參拜，未對陳建仁點頭接閣揆一事表示意見，他說，今年是中華民國112年，虎年不如意已成過去...

出境PCR篩檢醫院不採唾液 趙少康質疑衛福部圖利誰？

2023年1月1日起，從大陸入境的直航班機旅客必須在機場做唾液病毒PCR（核酸）檢查才能通關。中廣董事長趙少康今強調，依...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。