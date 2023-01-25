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冷眼集／權力矛盾 考驗蔡賴關係

聯合報／ 記者蔡晉宇
賴清德（左）接掌民進黨黨機器，蔡賴之間「兩個太陽」討論又起。本報資料照片
賴清德（左）接掌民進黨黨機器，蔡賴之間「兩個太陽」討論又起。本報資料照片

二○二○年總統大選期間，國民黨候選人韓國瑜曾形容，賴英文與賴清德的搭配是「武大郎與潘金蓮蓋一條棉被」不能齊心。三年過去了，同樣問題再度浮上檯面，儘管蔡英文核心圈與英系態度放軟，但總統候選人兼黨主席，與現任總統之間，就是有權力上的矛盾，蔡賴關係新篇章如何化解，再度考驗兩人智慧。

目前英派陣營釋出的訊號，以「小英幕僚」們較為正面，一來該群體人數不多，意見統合容易；再者，不直接隸屬於黨內「英系」運作範疇，最能直接反映出蔡總統想法。黨內大派系「英系」的角色則較為複雜，看似同樣身段放軟，但早在賴清德此次登記參選黨主席當天，英系集體發出臉書祝賀圖文同時，英系大老就私下指出，英系「只是輸誠，不是投降」。

近來「請辭待命」的行政院長蘇貞昌以袁崇煥自居，引發討論。若要進一步比喻當前局勢，將會是「清（賴清德）」兵已入關，殺進黨中央掌握了黨務機器，內部競爭勢力英系不攖其鋒，於是轉而成為了地下組織「天地會」，待日後好時機再吹響反攻號角。

賴清德就職黨主席當天，打上招牌紫色領帶，為任期第一天討吉利，但放眼黨內，檯面上看似和緩，檯面下仍波濤洶湧的局勢，有待賴主席一一面對。

賴清德 蔡英文 韓國瑜

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