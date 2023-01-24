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南部創近30年最低降雨量 蔡總統：盼大家配合節水抗旱

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
蔡英文總統今天與高雄市長陳其邁、經濟部長王美花等人一起視察高屏堰，蔡總統表示，接下來是抗旱的關鍵時刻，希望大家配合節水抗旱。圖／取自蔡英文臉書
蔡英文總統今天與高雄市長陳其邁、經濟部長王美花等人一起視察高屏堰，蔡總統表示，接下來是抗旱的關鍵時刻，希望大家配合節水抗旱。圖／取自蔡英文臉書

去年南部地區的降雨偏少，是近30年來的最低降雨量。今天是大年初三，蔡英文總統與高雄市長陳其邁、經濟部長王美花等人一起視察高屏堰，關心南部的水情，蔡總統表示，接下來是抗旱的關鍵時刻，會持續透過各項措施，因應旱象，也希望大家一起配合節水措施，共同因應氣候變遷的挑戰。

蔡總統今天在臉書指出，從去年起，經濟部水利署同仁、高雄市政府及相關單位就超前部署，啟動相關防旱措施，有效控管水資源調配，並加速完成相關水資源建設。

蔡總統說，經過努力在枯旱期間發揮效果，讓有限的水資源能做最有效利用，感謝所有辛苦的同仁，為市民維持穩定的供水，減低旱象對社會造成的影響，更在春節期間繼續留守，真的辛苦了。

蔡總統提醒，接下來就是抗旱的關鍵時刻，會持續透過各項措施，因應旱象，也希望大家一起配合節水措施，共同因應氣候變遷的挑戰。

旱象 水資源 高雄市長

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