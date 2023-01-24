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蔡總統高雄發福袋遇陳抗 他話沒說完被架離：只是想跟總統要個說法

蔡英文在高雄發福袋遇民眾陳抗 他被架離稱：想跟總統要個說法

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
蔡英文總統（左三）今天行程都在高雄，下午到鳳山區五甲龍成宮參拜並發放福袋。記者林巧璉／攝影
蔡英文總統（左三）今天行程都在高雄，下午到鳳山區五甲龍成宮參拜並發放福袋。記者林巧璉／攝影

今天大年初三，蔡英文總統整天行程都在高雄，下午由市長陳其邁等人陪同，到五甲龍成宮拜拜並發放福袋，現場民眾大排長龍，隊伍蔓延數百公尺，有人一早十點不到就到場排隊。發放紅包過程有小插曲，「0206期權受害自救會」成員陳國榮從台北至高雄陳抗，在領紅包時對蔡英文喊話隨即遭維安警力架離。

陳國榮說，只是想要跟蔡總統要個說法，「在蔡總統執政之下只有私情，沒有國法，金管會已經變成金融詐騙集團。」陳國榮也批，蔡英文沒有關心警察執勤被殺害、也沒有關心被詐騙集團欺騙的國人，台灣社會沒有天理。

蔡英文一早先到旗山特戰指揮部特3營慰勉國軍，緊接著到大樹視察高屏攔河堰，下午2點到海巡署第7巡防區指揮部，再到龍成宮發放福袋。蔡英文今天在高雄走透透，稍早在臉書發文指出，去年南部降雨是近30年最少，接下來是抗旱關鍵時刻，政府會持續透過各項措施，因應旱象，也希望大家一起配合節水措施，共同因應氣候變遷挑戰。

蔡英文下午3點左右，在陳其邁和立委許智傑、劉世芳、趙天麟、管碧玲、高市議長康裕成、是議員邱俊憲、林智鴻、陳慧文等人陪同下，到五甲龍成宮發福袋。蔡英文一到龍成宮先偕陳其邁等人參拜，祈求國泰民安、風調雨順。隨後就到廟埕發放福袋，現場備有1800份福袋。陳其邁與市議員則在後發放市府兔年小紅包，也與民眾擊掌、打招呼。

福袋發放過程中發生民眾陳抗插曲，民眾陳國榮去年曾多次在衛福部前部長陳時中競選場合陳抗，今天也到龍成宮要跟蔡英文陳情，但陳國榮未完整發言就被維安人員、警力架離。

不少民眾接獲福袋都相當欣喜，男大生黃先生說，自己早上10點左右就到現場排隊，過年期間很開心能親手拿到總統發的福袋，他還拿著福袋在現場拍照。還有一對年輕父親帶著5寶跟蔡英文領紅包，蔡英文一看到還頻頻點頭稱許。

高市長陳其邁（左二）陪同蔡英文總統到五甲龍成宮發放福袋。記者林巧璉／攝影
高市長陳其邁（左二）陪同蔡英文總統到五甲龍成宮發放福袋。記者林巧璉／攝影
蔡英文總統下午到鳳山區五甲龍成宮參拜並發放福袋，現場排隊人潮蔓延數百公尺。記者林巧璉／攝影
蔡英文總統下午到鳳山區五甲龍成宮參拜並發放福袋，現場排隊人潮蔓延數百公尺。記者林巧璉／攝影
蔡英文總統下午到鳳山區五甲龍成宮參拜並發放福袋，民眾拿著總統府（左）、高市府兔年福袋在現場拍照。記者林巧璉／攝影
蔡英文總統下午到鳳山區五甲龍成宮參拜並發放福袋，民眾拿著總統府（左）、高市府兔年福袋在現場拍照。記者林巧璉／攝影
「0206期權受害自救會」成員陳國榮（中）從台北至高雄陳抗，在領紅包時對蔡英文喊話隨即遭維安警力架離。記者林巧璉／攝影
「0206期權受害自救會」成員陳國榮（中）從台北至高雄陳抗，在領紅包時對蔡英文喊話隨即遭維安警力架離。記者林巧璉／攝影

蔡英文 福袋 紅包

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