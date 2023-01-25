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過年蔣家喜添丁！蔣萬安自曝「三寶預產期1月底」

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台北市長蔣萬安。記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安。記者余承翰／攝影

image source:台北市政府提供

文/蔡岳霖

台北市長蔣萬安上任後的第一個農曆新年，特地在年前到市府幼兒園與小朋友玩遊戲互動，瞬間從「蔣市長」變成「蔣爸爸」，而蔣萬安更自曝與妻子石舫亘的第三個孩子，預產期就在一月底，三寶誕生之後，蔣萬安家中成員再添一名小壯丁。蔣萬安家中三位寶貝，分別是12歲的大兒子蔣得立，1歲半的二兒子蔣得宇，妻子石舫亘成為家中唯一的女性，有網友開玩笑說「石舫亘就像是住在男子宿舍」。

自封「萬安叔叔」與幼兒園萌娃玩「市府冷知識」 蔣萬安搶答題慘輸5歲娃

即將正式成為三寶爸的蔣萬安，此次赴幼兒園與小朋友互動，過程中完全無違和感。蔣萬安在身上別了一隻2023年台北燈節超萌3耳吉祥物「光源兔」，自稱是萬安叔叔，一到市府幼兒園，立刻與小朋友擊掌，讓場面顯得相當熱絡。

到了幼兒園教室之後，蔣萬安與小朋友們玩起認識台北市政府的猜謎搶答遊戲，包括「空拍市府大樓後，會是什麼圖案」、「西大門有兩隻石獅子，要如何分辨，哪一隻是公獅，哪一隻是母獅」、「市長室在幾樓」等等。一共10題目，蔣萬安僅成功搶答到三題，而在答題過程中，一聽到小朋友沒去過市長室，蔣萬安也立即熱情邀約小朋友下回去市長室參觀。

2月5日台北燈節開展 蔣萬安與小朋友互動不忘推銷「光源兔」

除了搶答遊戲之外，小朋友也向蔣萬安提出各種可愛的小問題。有小朋友邀請萬安叔叔參加他們的畢業典禮，蔣萬安當場表示，如果時間允許將會親自參與。最後蔣萬安也一一至各班合照，還特別致贈大班小朋友2023年台灣燈會周邊產品台北兔存錢筒，希望每位小朋友都能肆意彩繪出獨一無二的專屬兔子，同時也祝福每一位小朋友平平安安、健康長大。

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